Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var
Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri listelendi. Türkiye'den 6 lezzet listede yer alırken birinci sırada da Türk lezzeti var.
Taste Atlas (Lezzet Atlası), yine geleneksel lezzetleri ön plana çıkardı. Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri listelendi, birinci sırada ise Türk yemeği yer aldı.
Dünyanın en meşhur yoğurtlu yemeklerinde birinci sıranın yanı sıra Türkiye'den 5 lezzet daha listede.
İşte dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri:
20. Hindistan'dan Raita
19. Türkiye'den Cacık
18. Bulgaristan'dan Banitsa
17. Bulgaristan'dan Snezhanka salata
16. Yunanistan'dan Tirokafteri
15. Hindistan'dan Rogan josh
14. Türkiye'den Haydari
13. Türkiye'den Şambali
12. Danimarka'dan Koldskal
11. Hindistan'dan Shrikhand
10. Sırbistan'dan Burek sa sirom
9. Lübnan'dan Fatteh
8. Hindistan'dan Chicken Tikka Masala
7. Türkiye'den Şiş tavuk
6. Hindistan'dan Korma
5. Lübnan'dan Shishbarak
4. Türkiye'den Mantı
3. Yunanistan'dan Tzatziki
2. Hindistan'dan Tandoori
1. Türkiye'den Çökertme kebabı