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05 May 2024 11:42 - Güncelleme : 05 May 2024 12:28

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri listelendi. Türkiye'den 6 lezzet listede yer alırken birinci sırada da Türk lezzeti var.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye&#039;den 6 tat var

Taste Atlas (Lezzet Atlası), yine geleneksel lezzetleri ön plana çıkardı. Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri listelendi, birinci sırada ise Türk yemeği yer aldı. 

Dünyanın en meşhur yoğurtlu yemeklerinde birinci sıranın yanı sıra Türkiye'den 5 lezzet daha listede. 

İşte dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri:

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var - 1. Resim

20. Hindistan'dan Raita

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var - 2. Resim

19. Türkiye'den Cacık

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var - 3. Resim

18. Bulgaristan'dan Banitsa

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var - 4. Resim

17. Bulgaristan'dan Snezhanka salata

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var - 5. Resim

16. Yunanistan'dan Tirokafteri

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var - 6. Resim

15. Hindistan'dan Rogan josh

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var - 7. Resim

14. Türkiye'den Haydari

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var - 8. Resim

13. Türkiye'den Şambali

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var - 9. Resim

12. Danimarka'dan Koldskal

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var - 10. Resim

11. Hindistan'dan Shrikhand

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var - 11. Resim

10. Sırbistan'dan Burek sa sirom

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var - 12. Resim

9. Lübnan'dan Fatteh

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var - 13. Resim

8. Hindistan'dan Chicken Tikka Masala

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var - 14. Resim

7. Türkiye'den Şiş tavuk

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var - 15. Resim

6. Hindistan'dan Korma

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var - 16. Resim

5. Lübnan'dan Shishbarak

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var - 17. Resim

4. Türkiye'den Mantı

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var - 18. Resim

3. Yunanistan'dan Tzatziki

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var - 19. Resim

2. Hindistan'dan Tandoori

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var - 20. Resim

1. Türkiye'den Çökertme kebabı

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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