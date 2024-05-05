Bir dizinin daha fişi çekildi! Final için tarih belli oldu

05 May 2024 10:04 - Güncelleme : 05 May 2024 10:20

NOW TV, yeni sezona hazırlanmaya başladı. Reytinglerde kaybeden diziler için bir bir final kararı geliyor. NOW'da yayımlanan Korkma Ben Yanındayım dizisinin ardından bir dizi için daha kötü haber geldi.

Oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk gibi isimlerin yer aldığı Şahane Hayatım dizisi bitiyor.

ŞAHANE HAYATIM 30. BÖLÜMLE VEDA EDECEK

Çağrı Bayrak'ın yönettiği dizinin reytinglerinin ikinci sezon onayı almaya yetmediği ortaya çıktı. Son olarak 25. bölümü yayınlanan dizi için final kararı alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sezona büyük umutlarla başlayan dizinin bir değişiklik olmazsa 30. bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor.