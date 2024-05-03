Dünyaca ünlü oyuncudan Kurtlar Vadisi itirafları! Sharon Stone, Necati Şaşmaz sahneleri olaydı

03 May 2024 14:39 - Güncelleme : 03 May 2024 15:00

ABD'li oyuncu Sharon Stone, seneler sonra konuk oyuncu olarak rol aldığı Kurtlar Vadisi dizisine dair itiraflarıyla Türkiye'de çok konuşuldu. Usta aktör Andy Garcia ile beraber Kurtlar Vadisi'nde oynayan Stone, dizinin başrolü Necati Şaşmaz sahneleriyle bir hayli adından söz ettirmişti.

''KURTLAR VADİSİ GÖRDÜĞÜM EN LÜKS SETTİ''

TRT World'de yayımlanan Turkish Tea Talk with Alex Salmond programında açıklamalarda bulunan Sharon Stone, Kurtlar Vadisi setine dair şunları söyledi:

"Kimse İngilizce konuşmuyordu. Onların bize ne dediğini bilmiyorduk. Andy ile neler olup bittiği hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Sahnelerin konusunu bilmiyorduk. Kaybolmuş haldeydik.''

''Çok büyük büyük bir sette, dev bir malikaneydik. İnanılmaz kıyafetler giymiştik. Gördüğüm en lüks setti ama kimse İngilizce konuşmuyordu ve biz ne yaptığımızı hiç anlamamıştık.''

Oyuncu "Andy ile birbirimize baktık. 'Burada neler oluyor hiçbir fikrim yok' dedim. O da 'Benim de' cevabını verdi" ifadelerini kullandı.

''ÇOK İYİ PARA VERİLDİ''

Dizide rol almaları için kendilerine çok iyi para verildiğini belirten Stone, dizide Lisa karakterine hayat vermişti. Garcia ise Amon karakterini canlandırmıştı.