Bella Hadid dediğini yaptı! Filistin için modelliği bıraktı

03 May 2024 15:15 - Güncelleme : 03 May 2024 15:28

İsrail'in hem 7 Ekim sonrası hem de öncesinde Filistinlilere uyguladığı zulme daima karşı çıkan Bella Hadid ölüm tehditleri aldı, iş birlikleri iptal edildi. Genç model, yaşananların ardından kariyerinde başka bir yol çizme kararı aldı ve modelliği bıraktı.

BELLA HADID DEDİĞİNİ YAPTI

Filistin asıllı yıldız isim, "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler" ifadelerini kullanmıştı ve dediğini yaptı.

Filistin'e destek verdiği için ölüm tehditleri aldığını belirten Hadid, "Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım" diyerek bir kez daha Filistin'in yanında olduğu mesajını verdi.

İŞ BİRLİKLERİ İPTAL EDİLDİ

Ünlü modele yapılanlar bununla da bitmedi. Dior, yeni kampanyasında Filistin asıllı Bella Hadid'den vazgeçerek İsrailli model May Tager ile anlaştı. Filistin'e verdiği destek nedeniyle iş birlikleri iptal edilen ünlü model, geleceğiyle ilgili karar verdi.

ÜNLÜ İSİM MODELLİĞİ BIRAKTI

Hadid, modelliği bırakarak sevgilisi Adan Banuelos'la Teksas'ta yeni bir hayata başladı. Daha sakin bir hayata adım attığını belirten ünlü isim, "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" dedi.