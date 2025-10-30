Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Editor
Editor
 Banu İriç

Afganistan ve Pakistan ateşkes konusunda anlaştı: İstanbul ev sahipliği yapacak

İstanbul Afganistan ve Pakistan'ın ateşkes görüşmelerinde ev sahipliği yapacak. İki ülke barış konusunda anlaşmaya vardı.

Afganistan ve Pakistan ateşkes konusunda anlaştı: İstanbul ev sahipliği yapacak
Haber Merkezi
30.10.2025
30.10.2025
ve ateşkesin devamı konusunda anlaştı. İki ülke 6 Kasım'da 'da ateşkesin uygulama esaslarını görüşmek için bir araya gelecek. Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar’ın arabuluculuğuyla gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Afganistan ve Pakistan ateşkes konusunda anlaştı: İstanbul ev sahipliği yapacak

ATEŞKESTE "DEVAM" KARARI ALINDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1.Afganistan ve Pakistan arasında 18-19 Ekim 2025 tarihlerinde Doha'da Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda uzlaşılan ateşkesin pekiştirilmesi amacıyla, 25-30 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul'da dört ülkenin katılımıyla toplantılar gerçekleştirilmiştir.
2. Taraflar, ateşkesin devamı konusunda mutabık kalmışlardır.
3. Ateşkesin uygulanmasına ilişkin ilave esaslar, İstanbul'da 6 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek bir üst düzey toplantıda istişare edilecek ve kararlaştırılacaktır.
4. Taraflar, barışın sağlanmasını ve ihlal eden tarafa ceza uygulanmasını temin edecek bir izleme ve doğrulama mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya varmışlardır.
5. Türkiye ve Katar, arabulucular olarak, her iki tarafın da sürece sağladığı etkin katkıları takdir etmektedir ve kalıcı barış ile istikrarın tesisine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürmeye hazırdır.

Dışişleri'nden Afganistan ve Pakistan arasındaki ateşkese ilişkin açıklama
ETİKETLER
#istanbul
#pakistan
#ateşkes
#anlaşma
#afganistan
#Dünya
