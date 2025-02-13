Afganistan'da 2 gün arayla intihar saldırıları: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın Kunduz ilinde 11 Şubat'ta gerçekleştirilen intihar saldırısının ardından başkent Kabil'de de bir intihar saldırısı yapıldı. TOLO News'in haberine göre, Afganistan geçici hükümeti İskan ve Şehircilik Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Kemal Afgan, Bakanlık girişinde bir intihar saldırısı yaşandığını aktardı.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırganın fark edilerek etkisiz hale getirildiği ancak üzerindeki bombanın infilak ettiği, bunun sonucunda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Söz konusu saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

2 GÜN ÖNCE 5 KİŞİ ÖLDÜ

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan bir bankanın önünde de 11 Şubat'ta düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ, sık sık özellikle Şiiler ile Afganistan güvenlik güçleri başta olmak üzere çeşitli gruplara yönelik saldırılar düzenliyor.