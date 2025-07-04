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 | Onur Kaya

Afganistan'da tarihi adım! Dünya devi, Taliban yönetimini tanıyan ilk ülke oldu

Taliban'ın 20 yılın sonunda 2021'de yönetimi yeniden ele geçirdiği Afganistan hükümetini tanıyan ilk ülke Rusya oldu. Afganistan'ın Moskova Büyükelçiliğine yeni atama yapılırken, büyükelçilik binasında Taliban'ın geçici hükümetinin kullandığı bayrak dalgalandı. Rus büyükelçi güven mektubunu sundu.

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Afganistan'da tarihi adım! Dünya devi, Taliban yönetimini tanıyan ilk ülke oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 06:34
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 07:36

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, 15 Ağustos 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrası kurulan Afganistan yönetimini resmen tanıdıklarını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko'nun, Afganistan'ın Moskova Büyükelçiliğine yeni atanan Gul Hasan ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, Hasan'ın Rudenko'ya güven mektubunun kopyalarını teslim ettiği kaydedildi.

Afganistan'da tarihi adım! Dünya devi, Taliban yönetimini tanıyan ilk ülke oldu

BÜYÜKELÇİLİK BİNASINDA TALİBAN BAYRAĞI DALGALANDI

Ayrıca, Rus basınına yansıyan görüntülerde, Afganistan'ın Moskova Büyükelçiliği binasında geçici hükümetinin kullandığı bayrağın dalgalanması yer aldı.

Afganistan'da tarihi adım! Dünya devi, Taliban yönetimini tanıyan ilk ülke oldu

RUS BÜYÜKELÇİDEN GÜVEN MEKTUBU

Öte yandan, Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'ın yeni Moskova Büyükelçisi Dimitry Zahirnov, Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'ye güven mektubunu sundu ve Rusya hükümetinin Afganistan yönetimini resmen tanıma kararı aldığını kendilerine aktardığını belirtti.

Afganistan'da tarihi adım! Dünya devi, Taliban yönetimini tanıyan ilk ülke oldu

'TARİHİ ADIM'

Büyükelçi Zahirnov, kararı "tarihi bir adım" olarak tanımladı. Muttaki ise memnuniyetini bildirerek bunun "iki ülke arasındaki pozitif ilişki, karşılıklı saygı ve yapıcı angajmanın yeni bir aşaması" olduğunu kaydetti.

TALİBAN HÜKÜMETİNİ TANIYAN İLK ÜLKE: RUSYA

Rusya'nın bu kararı ile 15 Ağustos 2021'deki yönetim değişikliği sonrası kurulan Afganistan hükümeti ilk kez bir ülke tarafından tanınmış oldu.

ABD ve NATO askeri güçlerinin 2021 yazında ülkeden ayrılmasına paralel önceki hükümet devrilmiş, Afganistan genelinde kontrol sağlayan Taliban, geçici hükümetini duyurmuştu.

Aynı dönemde, Batılı ülkeler Afganistan'daki diplomatik misyonlarını kapatmış, başkent Kabil'de çok az sayıda ülkenin büyükelçiliği aktif olarak çalışmalarına devam etmişti.

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Afganistan'dan ABD'ye terör örgütü cevabı!

2 YIL ÖNCE TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNDEN ÇIKARDI

Taliban, 2003'te Rusya Yüksek Mahkemesinin kararıyla yasaklanan terör örgütleri listesine dahil edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık 2024'te Taliban'ı terör listesinden çıkaracak yasayı onaylamış, Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi de nisanda, Taliban'ın ülkedeki faaliyetleriyle ilgili yasağın askıya alınmasına karar vermişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Moskova'daki diplomatik temsilciliğinin seviyesine yükseltilmesi yönünde karar alındığını bildirmişti.

ETİKETLER
#rusya
#diplomasi
#afganistan
#taliban
#büyükelçilik
#Yönetim Değişikliği
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