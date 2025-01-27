Afrika'da savaş çanları! Ruanda ve Kongo arasında gerilim zirvede: Şehri ele geçirdiler

27 Ocak 2025 14:16 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 14:38

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında gerilim tırmandı. Goma şehrine Ruanda destekli M23 isyancı grubun girişi 'savaş ilanı' sayıldı. Birleşmiş Milletler (BM), Ruanda'ya 'askerlerini çekin' çağrısında bulundu.

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Ruanda​ tarafından desteklenen M23 isyancı grubu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti​'nin doğusundaki Goma şehrinde kontrolü ele geçirdi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula, 'savaş ilanı' dedi. Yoğun çatışmaların yaşandığı Goma'da halk ise isyancı grubu 'kahraman' gibi karşıladı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Goma çevresindeki ana yollar kapatılırken, şehrin havaalanı, tahliye ve insani yardımlar için artık kullanılamıyor.

100 KONGOLU ASKER SİLAH TESLİM ETTİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (MONUSCO) misyonundaki Uruguay ordusu, isyancıların yerel saatle 03.00'te hükümet askerlerine teslim olmaları çağrısında bulunduğunu, 100 Kongolu askerin de silahlarını teslim ettiğini bildirdi. MONUSCO personeli ve aileleri, 10 otobüsle birlikte Ruanda'ya tahliye edildi.

RUANDA'YA TEPKİ: ASKERLERİNİZİ ÇEKİN

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ruanda'ya çağrı yaparak, isyancıları desteklemeyi bırakmasını ve askerlerini Demokratik Kongo Cumhuriyeti topraklarından çekmesini istedi. Guterres, M23 isyancı grubuna da "Tüm düşmanca eylemleri derhal sonlandırmaları ve işgal ettikleri bölgelerden çekilmeleri" çağrısı yaptı.

Birleşik Krallık, barış gücü askerlerine yönelik saldırıların sonlandırılmasını talep ederken, Fransa'nın BM temsilcisi Nicolas de Riviere, MONUSCO'nun Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden çekilmesi için çağrı yaptı.

Kenya Dışişleri Bakanlığı ise Doğu Afrika Topluluğu bloğunun Başkanı Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun durumla ilgili devlet başkanları düzeyinde acil bir toplantı yapacağını bildirdi.

RUANDA DESTEKLİ M23 İSYANCI GRUBU

M23 isyancı grubu, başka bir isyancı grubun kolu olarak 2012 yılında kuruldu. Grup, amaçlarının uzun süredir zulüm ve ayrımcılıktan şikayet eden Doğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Tutsi nüfusunu korumak olduğunu savunuyor. Hem Demokratik Kongo Cumhuriyeti hem de Birleşmiş Milletler, M23 grubunun Ruanda tarafından desteklendiğini savunuyor.

Ruanda, iddiaları reddetse de mevcut çatışmanın sorumluluğunu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yüklüyor. Bazı taraflar ise, Ruanda'nın M23'ü Doğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki altın, kobalt ve tantal gibi mineralleri "yağmalamak" için kullandığını iddia ediyor.