Gazze'nin ardından Batı Şeria'da zulüm sürüyor: Çok sayıda Filistinli öldü ve zorla yerlerinden edildi

27 Ocak 2025 11:28 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 11:47

İsrail ordusu, Gazze'deki ateşkesin ardından silahlarını Batı Şeria'ya çevirdi. Cenin şehri ve Cenin Mülteci Kampı'na saldırılar 7. günde de son bulmadı. İsrail, insanları bölgeden ayrılmaya zorluyor.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin ardından Gazze'de susan silahlar Batı Şeria'da ateşlenmeye başlardı. 7 gündür aralıksız süren kuşatmalar sırasında 16 Filistinli hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, sürekli patlama ve çatışma seslerinin duyulduğunu, devamlı ise insansız hava araçlarının (İHA) hareket ettiğini ifade etti.

FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN EDİYORLAR

İsrail güçlerinin Ed-Demec ve El-Beşer mahallelerinde Filistinlilere ait evleri yıkmayı sürdürdüğü belirtildi. Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar, şu ana kadar 3 bin 200 ailenin İsrail tarafından zorla yerinden edildiğini açıkladı.

Cerrar, İsrail askerlerinin, mülteci kampında baskın düzenlediği evlerde bulunan herkese baskı ve eziyet ettiğini, insanları bölgeden ayrılmaya zorladığını söyledi.

İsrail'in kampta 70 ila 80 evi ateşe verdiğini ifade eden Cerrar, 30-40 kadar evi tamamen yüzlerce evi de kısmen yıktığını kaydetti.

ÖLÜMCÜL OPERASYON: DEMİR DUVAR

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusunun, Cenin kenti ve mülteci kampına sürdürdüğü saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Cenin kenti ve mülteci kampında sürdürdüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.