İsrail ve Hamas arasındaki rehine krizi çözüldü: Binlerce Filistinli yollara döküldü

27 Ocak 2025 08:51 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 09:18

İsrail ve Hamas arasında rehine krizi çözüme kavuştu. Rehine takasının ikinci turunda Arbel Yehud isimli İsrailli esirin teslim edilmemesiyle başlayan kriz bu hafta içinde son bulacak. Anlaşmadaki krizin atlatılmasının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyine hapsolan Filistinlilerin geçişine izin verildi. Binlerce Filistinli kuzeye doğru yürümeye başladı.

Hamas​ ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda kriz çıktı. İsrailli esir Arbel Yehud'un serbest bırakılmaması üzerine çıkan krizde anlaşma sağlandı. Hamas, Yehud ve asker Agam Berger'in bu hafta içinde serbest bırakılacağını duyurdu. Krizin son bulmasıyla beraber Gazze Şeridi'nin kuzeyine sıkışıp kalan binlerce Filistinli için de kapılar açıldı.

Filistinliler, güneyden kuzeye geçmeye başladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin batısında bulunan sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden yaya olarak Netzarim Koridoru'ndan kuzeye geçebileceklerini belirtti.

Binlerce Filistinlinin kuzeye yolcuğu başladı. Araçlar, denetimde geçtikten sonra Gazze'nin kuzeyine doğru ilerleyecek. Araçlarda silah bulunması ise ihlal sayılacak.

Ordu Sözcüsü Adraee, İsrail askerlerinin bulunduğu noktalardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail ordusunun tampon bölgeye doğru çekileceğini ekledi.

NE OLMUŞTU?

Gazze'de hafta sonu ikinci rehine takası gerçekleşti. Hamas, dört kadın askeri Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti. Karşılığında İsrail, 200 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

Ancak İsrail Hamas'ın Arbel Yehud'u henüz teslim et-mediği ve bırakılacak rehinelerin de isimlerini açıklamadığı için anlaşmayı ihlal ettiğini savunmuştu. Bunun üzerine anlaşma gereği Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeydeki evlerine dönecek Filistinlilerin geçişine izin verilmemişti.

PERŞEMBE GÜNÜ YENİ ESİR TAKASI

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, perşembe günü yeni bir esir takası turu gerçekleştirilecek.

Bu esir takası turunda Arbel Yehud, Agam Berger ve bir İsrailli esir daha serbest bırakılacak ve ardından anlaşmaya uygun olarak cumartesi günü 3 İsrailli esir daha serbest kalacak.

Hamas'ın anlaşmanın birinci aşamasında serbest bırakılacak tüm rehinelerin durumunu içeren bir liste teslim ettiği aktarılan açıklamada, bu mutabakatın bir parçası olarak İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Gazze sakinlerinin kuzeyden güneye geçişine izin vereceği aktarıldı.