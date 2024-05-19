Afrika'dan gelen ilginç görüntü tartışma başlattı: Tüm hayvanlar tek noktaya odaklandı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
19 May 2024 12:00 - Güncelleme : 19 May 2024 12:18
Afrika'dan ilginç görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Dört akbaba, iki aslan, sırtlan ve zürafanın aynı yolda buluşması ilginç görüntülere sahne oldu. Bütün hayvanlar hareketsiz şekilde belli bir noktaya odaklandı.
Afrika'dan gelen görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Dört akbaba, iki aslan, sırtlan ve zürafanın bir yolda karşılaştığı ve hepsinin hareketsiz kaldığı görüntüler dikkat çekti.
GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜLER
Tüm hayvanların belli bir noktaya odaklandığı görüntülere kimse anlam veremedi. Film sahnesini aratmayan görüntüye sosyal medya kullanıcıları adeta yorum yağdırdı.
Kaynak: Tgrthaber.com