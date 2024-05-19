Akdeniz'de korkutan deprem: AFAD verileri paylaştı... Son dakika deprem

19 May 2024 11:08 - Güncelleme : 19 May 2024 11:14

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 9.14 kilometre olarak kaydedildi. Alınan ilk bilgilere göre herhangi olumsuz bir ihbar bulunmamakta.

AFAD İLK VERİLERİ PAYLAŞTI

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer: Akdeniz

Tarih:2024-05-19

Saat:07:37:10 TSİ

Enlem:34.85833 N

Boylam:25.30222 E

Derinlik:9.14 km