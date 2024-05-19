Akdeniz'de korkutan deprem: AFAD verileri paylaştı... Son dakika deprem
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
19 May 2024 11:08 - Güncelleme : 19 May 2024 11:14
Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 9.14 kilometre olarak kaydedildi. Alınan ilk bilgilere göre herhangi olumsuz bir ihbar bulunmamakta.
AFAD İLK VERİLERİ PAYLAŞTI
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer: Akdeniz
Tarih:2024-05-19
Saat:07:37:10 TSİ
Enlem:34.85833 N
Boylam:25.30222 E
Derinlik:9.14 km
Kaynak: Tgrthaber.com