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Akdeniz'de korkutan deprem: AFAD verileri paylaştı... Son dakika deprem

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
19 May 2024 11:08 - Güncelleme : 19 May 2024 11:14
Akdeniz&#039;de korkutan deprem: AFAD verileri paylaştı... Son dakika deprem

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 9.14 kilometre olarak kaydedildi. Alınan ilk bilgilere göre herhangi olumsuz bir ihbar bulunmamakta. 

AFAD İLK VERİLERİ PAYLAŞTI 

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer: Akdeniz

Tarih:2024-05-19

Saat:07:37:10 TSİ

Enlem:34.85833 N

Boylam:25.30222 E

Derinlik:9.14 km

 

Kaynak: Tgrthaber.com
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