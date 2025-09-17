Menü Kapat
24°
Gündem
Editor
 Özge Sönmez

Haraç çetesi operasyonunda şoke eden detaylar! Gizli bölmeden neler çıktı neler

Adana'da haraç isteyen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda ortaya çıkan detaylar ekipleri bile şaşkına çevirdi. Bir otopark sahibini arayarak 5 milyon lira haraç isteyen çetenin iş yerine yapılan baskında gizli bölmelerden onlarca silah çıktı. İşte detaylar...

17.09.2025
17.09.2025
09:49

Kocavezir Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir , işletmecisi Görkem G.'yi arayarak "Bu otoparkı bize bırakacaksın ya da 5 milyon lira ödeyeceksin" diyerek haraç istedi. Otopark sahibinin kabul etmemesi üzerine iş yerine planı yapıldı. Silahın ateş almaması sonucu şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

ÇETEYE OPERASYON DÜZENLENDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, 2 şüpheli ile Fevzi D., Serkan Ü., Oğuzhan Ö., Abdullah K., Ceren S., Gökte B. ve C.Y.'nin bağlantılı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Serkan Ü.'nün Reşatbey Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanı ile belirlenen birçok adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

GİZLİ BÖLMEDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Serkan Ü.'nün iş yerinde arama yapan polis, 1'i kurusıkı 8'i ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ile 300 mermi, 54 bin 265 hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 499 bin 150 lira ile para sayma makinesi ele geçirdi. Silahlardan bazılarının, duvarın içindeki gizli bölmeye saklandığı belirlendi. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, haklarındaki suçlamaları reddetti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Tutuklananlardan Mert Ş.'nin ayrıca hırsızlık suçundan 15 yıl 5 ay kesilmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

