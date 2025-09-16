Pakistan'da güvenlik operasyonunda patlama! 5 asker öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Kech bölgesinde güvenlik kapsamında militanlara karşı operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlama sonucu 5 asker hayatını kaybetti.

Daha sonra bölgede çıkan çatışmada, Hindistan destekli olduğu ifade edilen "Fitna al Hindustan" örgütüyle bağlantılı 5 militan öldürüldü.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) yapılan açıklamada, Pakistan güvenlik güçlerinin, ülkedeki terörizmi ortadan kaldırma konusunda kararlılığını sürdürdüğü vurgulandı.

PAKİSTAN'DA TERÖR

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.