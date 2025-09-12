Menü Kapat
25°
 Berkay Alptekin

Pakistan'da ordu ile militanlar arasında çatışma! Çok sayıda asker öldü

Pakistan ordusuna bağlı paramiliter sınır birlikleri Hayber Pahtunhva eyaletinde militanlara karşı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında bölgeye ilerleyen güvenlik konvoyuna militanlar tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu çok sayıda ölü ve yaralı askerin olduğu bildirildi.

Pakistan'da ordu ile militanlar arasında çatışma! Çok sayıda asker öldü
ordusuna bağlı paramiliter sınır birlikleri dün 'nın Aşağı Dir bölgesinde militanlara yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında oluşturulan güvenlik konvoyuna militanlar tarafından saldırı düzenlendi.

Paramiliter sınır birlikleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 7 asker hayatını kaybederken, 13 asker de yaralandı.

Dağlık bölgede meydana gelen çatışmanın ardından bir askerin ise kaybolduğu belirtildi.

Pakistan ordusu dün Hayber Pahtunhva'nın Mohmand, Kuzey Veziristan ve Bannu bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda Pakistan Talibanı'na (TTP) bağlı oldukları ifade edilen 19 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Pakistan'da ordu ile militanlar arasında çatışma! Çok sayıda asker öldü

PAKİSTAN'DA TERÖR

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

