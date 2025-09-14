Pakistan savaş alanına döndü! 12 asker hayatını kaybetti, 13 terörist öldürüldü

Pakistan’ın Afganistan sınırındaki Güney Veziristan eyaletine bağlı dağlık Badar bölgesinde askeri konvoya saldırı düzenlendi. Ordu, teröristlerin pusu kurmasıyla çıkan şiddetli çatışmalarda 12 askerin hayatını kaybettiğini, 13 teröristin öldürüldüğünü ve en az 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu ayrıca, bugün gerçekleştirilen başka bir operasyonda Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Bajaur bölgesinde terörist sığınaklarına baskın düzenlendiğini aktardı. Baskında 22 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"AFGANİSTAN'DAN SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMESİN BEKLENİYOR"

Pakistan hükümeti saldırıdan Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) grubunu sorumlu tuttu. Yetkililerin açıklamasında, TTP’nin Hindistan’ın desteğiyle Afganistan’daki Taliban yönetimi tarafından barındırıldığı ileri sürüldü.

Pakistan ordusunun duruma ilişkin açıklamasında, "Pakistan Afganistan hükümetinden sorumluluklarını yerine getirmesini ve topraklarının Pakistan’a yönelik terör faaliyetleri için kullanılmasına izin vermemesini beklemektedir" denildi.

Afganistan ve Hindistan’dan yetkililer ise suçlamaları reddetti. TTP tarafından daha sonra yapılan açıklamada, grup saldırıyı üstlendi.