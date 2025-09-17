Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ambulans geçtiği an kimse müzik dinleyemeyecek! Her araçta bu anonslar duyulacak

İstanbul'da yoğun trafik ya da gürültü nedeniyle ambulans sireninin duyulamadığı durumlar için yeni bir sistem geliştirildi. Bundan sonra ambulansın geçtiği güzergahta bulunan araçların radyolarına frekans üzerinden "Lütfen ambulansa yol verin", "Lütfen yaklaşan ambulansa yol verin" anonsları yapılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ambulans geçtiği an kimse müzik dinleyemeyecek! Her araçta bu anonslar duyulacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 13:23

İl Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen yeni sistem yakın zamanda tüm kentte faaliyete geçecek. Gürültü ve yoğun nedeniyle sirenlerinin duyulmadığı anlarda araçların radyolarına frekans üzerinden uyarılar yapılacak. İleri düzey radyo frekans modülü mühendislik teknikleriyle hazırlanan cihaz sayesinde tüm araçlara "Lütfen ambulansa yol verin", "Lütfen yaklaşan ambulansa yol verin" ve "Lütfen fermuar sistemini uygulayarak yaşama yol verin" anonsları iletecek. Böylelikle sürücüler hem yönlendirilecek hem de sağlık ekipleri vakalara hızlıca gitmiş olacak.

Ambulans geçtiği an kimse müzik dinleyemeyecek! Her araçta bu anonslar duyulacak

FERMUAR SİSTEMİ DOĞRU ŞEKİLDE UYGULANACAK

Projeyle, ambulanslara yol verilmesini teşvik etmek, sürücülere "fermuar yöntemi" ile doğru şekilde yol verme alışkanlığı kazandırmak, siren sesinden kaynaklı panik nedeniyle ikinci kazaların önüne geçmek ve hastaların yaşama şansını artırmak amaçlanıyor.

Yeni sistemle, ambulansların trafik ışıklarında ve yoğun kavşaklarda bekleme süresi azalacak, hastalara daha kısa sürede ulaşılacak, daha fazla yaşam kurtarılacak ve toplumda "Ambulansa yol vermek bir tercih değil, bir yaşam meselesidir" bilinci yerleşecek.

Çalışmayla ayrıca, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde trafik güvenliği projeleriyle entegre edilebilecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

Ambulans geçtiği an kimse müzik dinleyemeyecek! Her araçta bu anonslar duyulacak

"ÖNEMLİ BİR HİZMET"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'da vatandaşın her türlü sağlık problemini çözmek için mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.

Acil sağlık hizmetlerinde vatandaşların hızlı bir şekilde sağlık tesislerine ulaştırılmasının önemli olduğunu belirten Güner, bu noktada ambulans hizmetinin önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Güner, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığında zamanla bir yarışın başladığını vurgulayarak, "Burada en önemli husus hızlı bir şekilde hastanın bulunduğu lokasyondan alınıp doğru hekime, doğru tedavi merkezine götürülmesi. Bu konuda iyiyiz. Şehir içinde 8 dakika ve kırsal bölgede yaklaşık 12, 13 dakikada vatandaşlarımıza ulaşabiliyoruz." dedi.

İstanbul'un en büyük problemlerinden birinin trafik olduğunu aktaran Güner, bu nedenle trafiğin yoğun olduğu saatlerde ambulansların vakalara ulaşma süresinin uzayabildiğini dile getirdi.

Ambulans geçtiği an kimse müzik dinleyemeyecek! Her araçta bu anonslar duyulacak

"BAZEN AMBULANSIN GELDİĞİNİ ŞOFÖRLERİMİZ FARK EDEMİYOR"

Doç. Dr. Güner, İstanbul'da 350 acil sağlık istasyonunda 507 ambulansla vatandaşlara sağlık hizmeti verdiklerini ifade etti.

Ambulansların trafikte yaşadığı sorunların çözümü için Sağlık Bakanlığının fermuar sistemini uygulamaya aldığını vurgulayan Güner, İstanbul'da fermuar sisteminin başarıyla uygulandığını söyledi.

Güner, İstanbul'da ambulansların trafikteki araçları siren ve tepe lambasıyla uyardığını belirterek, "Trafikte ne kadar tepe lambasıyla, sirenle uyarı yaparsanız yapın, bazen ambulansın geldiğini şoförlerimiz fark edemiyor. İstanbul'da özel bir uygulamayı başlatıyoruz. Araçların radyo frekansına girerek, sürücüler müzik veya radyo dinlerken frekansta ambulansın geldiğini uyaran uyarılar yapacağız. Bu otoyollarda, köprülerde, tünellerde yapılan uyarıya benzeyen bir sistematik." diye konuştu.

Pilot olarak başlatılan uygulamanın bütün İstanbul'a yaygınlaştırılacağını dile getiren Güner, "Bu uygulama Türkiye'de, dünyada da ilk. Bu bizim için bir göstergedir. Çünkü dünyanın sağlık başkenti İstanbul'dayız.
İlk bizim yapmamız zaten gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ambulans geçtiği an kimse müzik dinleyemeyecek! Her araçta bu anonslar duyulacak

"ÜRÜNÜ BÜTÜN SİSTEMDEKİ AMBULANSLARA YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Abdurrahman Kavuncu ise İstanbul'un dünyanın en yoğun trafik sorunu yaşayan şehirlerin başında yer aldığını belirtti.

Trafik yoğunluğundan ambulansların hastalarını sağlık tesislerine geç götürdüğünü vurgulayan Kavuncu, bu nedenle süreyi kısaltmaya çalıştıklarını söyledi.

Kavuncu, yaşanan sorunu çözmek için kafa yorduklarını ve yeni bir sistem geliştirdiklerini anlatarak, "Ürettiğimiz şey, diğer sürücülerin günlük dinledikleri radyolara anons verme mantığına dayalı bir radyo yayını yaptık. Bu radyo yayınıyla da etraftaki araçların radyolarına nüfuz edip, onları dinledikleri kanaldan başka bir kanala çekip orada mesajımızı vermek şeklinde oldu." dedi.

Yaptıkları sistemin bir mühendislik çalışması olduğunu vurgulayan Kavuncu, "Yaptığımız ürün etraftaki 30 metre ile yaklaşık 200 metre çapına yayın yapabilecek bir radyo frekansı. Bu ölçüyü kendimiz ayarlayabiliyoruz. İster 50 metre yaparız, ister 100 metre yaparız. Böylece etraftaki sürücüler daha duyarlı ve farkındalık yaratmış olacak." diye konuştu.

"HIZLI SÜREDE ULAŞMALARINI SAĞLAYACAĞIZ"

Dr. Kavuncu, trafikteki sürücülerin farkındalığını sağlamak istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yaklaşan ambulanslara yol vermelerindeki önemi anlatmak istiyoruz, fermuar modelini işletmek istiyoruz. Bize katkısı olacak. En çok da hastalarımıza daha hızlı sürede ulaşmalarını sağlayacağız. Duyarlı sürücü yaklaşan ambulansın siren sesinden yol verme gayreti hissediyor ve kendisini bir stres altında hissediyor. Bununla beraber ikinci kazalar yapabiliyor veya ambulansa yol vermeyi beceremiyor. Bu telaşı da ortadan kaldırmış olacağız. Ürün kendi mühendisliğimizin bir çıktısı. Bu çok başarılı oldu. Ürünü bütün sistemdeki ambulanslara yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Böylece hastamıza daha güvenli ulaşacağımız gibi onu daha da güvenli taşıyacağımıza inanıyoruz. Siren ve ışık uyarı cihazlarımız devam edecek. Biz buna ek olarak radyo frekansı üzerinden de ricamızı iletmiş olacağız sürücülerimize."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çocuk sürücülerin kazası paniğe sebep oldu
Cinayet planlarını yazdığı notlar kan dondurdu! Caniden pes dedirten savunma
Ordu’da 'patpat' faciaya yol açtı: 4 ölü, 3 yaralı
ETİKETLER
#Sağlık
#istanbul
#trafik
#ambulans
#Fermuar Sistemi
#Acil Sağlık
#Siren
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.