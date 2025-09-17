Terörsüz Türkiye Komisyonu bugün toplanıyor: Akademisyenler dinlenecek

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu hafta iki gün üst üste kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

AKADEMİSYENLER DİNLENECEK

Komisyonun 10. toplantısının ilk oturumunda, çatışma çözümü alanında çalışmaları bulunan Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik ve Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar konuşma yapacak.

İkinci oturumda ise Filipinler’de Moro Müslümanları ile hükümet arasında 40 yıl süren çatışmaların barış anlaşmasıyla sonlandırılmasında arabuluculuk yapan Büyükelçi Fatih Ulusoy ile Hüseyin Oruç dinlenecek. 1970’lerden itibaren yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği Filipinler’deki Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile devlet arasındaki çatışmalar, on yıllar sonra 2014’te imzalanan Barış Anlaşması ile sona ermiş; bu anlaşmayla Moro İslami Kurtuluş Cephesi silah bırakmayı kabul etmişti.

İŞ İNSANLARI DA DİNLENECEK

İkinci oturumda Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Doç. Dr. Vahap Coşkun ve Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse de söz alacak. Yarın yapılacak 11. Toplantıda ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren dernekler ve Sanayiciler ile İş İnsanları temsilcileri dinlenecek.