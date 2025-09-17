Kızlarına dehşeti yaşattı! Bıçağı boğazına dayayan adam ecel terleri döktürdü

Erzincan’da ailevi problemler nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen bir kişi, iki kızının gözü önünde bıçakla kendine zarar verdi. 2 genç kızının da olay yerinde bulunduğu alanda polis ekipleri bıçağı boynuna dayayarak kendine yaklaştırmayan şahsı konuşarak ikna etmeye çalıştı. Bir süre diyaloğa girilen şahıs daha sonra Erzincan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Tuna tarafından ikna edilerek elindeki bıçağı bıraktı. T.Y., tedavi için hastaneye götürüldü.