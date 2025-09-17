Yeni aldığı motosikletle ölüme böyle gitti! Korkunç anlar kamerada

Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana gelen olayda, Erzincan'daki bir mağazadan yeni motosiklet alan 23 yaşındaki İbrahim Can Sevinç geri ikamet ettiği Sivas’ın Akıncılar ilçesine dönmek üzere yola çıktı. Yeni motosikletle seyir halindeki İbrahim Can Sevinç, Sakaltutan mevkiinde yol kenarındaki bariyerlere çarparak savruldu. Genç adam ambulansla kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.