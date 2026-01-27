ODTÜ'de geliştirildi, TSK envanterindeki yerini aldı: İnsansı robotlar teknolojide çağ atlatıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Robotik ve Yapay Zeka Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ROMER), yapay zeka teknolojileriyle donatılmış insansı robotlar ve köpekler geliştirildi. Üretilen ve geliştirilen Rex isimli cihaz, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdi. ODTÜ ROMER'de geliştirilen insansı robot projelerinin, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olduğu vurgulandı.