Marmara'dan büyük göç! 14 güvenli kent belirlendi: Depreme karşı yoğunluk dağıtılacak

Marmara'da olası bir deprem felaketinde Türkiye’nin üretim ve lojistik kapasitesine zarar gelmemesi adına harekete geçildi. Marmara bölgesindeki yoğunluğun azaltılması ve bu yoğunluğu ülke geneline yaymak adına çalışmalara hız verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 2 bölgede sanayi havzaları oluşturulacak. İşte detaylar...

'da uzmanların beklediği olası felaketine karşı ve Teknoloji Bakanlığı harekete geçti. Marmara bölgesindeki aşırı yoğunlaşmanın azaltılması, muhtemel bir depreme karşı tedbir alınması ve ülke genelinde dengeli bir sanayi dağılımı sağlamak maksadıyla birtakım çalışmalara başlandı. Buna göre riskleri en aza indirmek için İç Anadolu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere farklı sanayi havzaları oluşturulacak. Belirlenen iller ise Kastamonu, Samsun, Ankara, Amasya, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Konya, Niğde, Karaman, Mersin.

NÜFUS ANADOLU'YA DENGELİ ŞEKİLDE YAYILACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, milletvekillerinin bu konudaki sorularını cevaplarken, 64 ilde yürütülen 166 Organize Sanayi Bölgesi () projesi ile sanayinin Marmara dışında dengeli olarak yayılması, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi ve yerel istihdamın artırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Bakanlığın hazırladığı, ‘Ulusal Sanayi Alanları Master Planı’ ile de metropollerde ve afet riski yüksek bölgelerde yoğunlaşan sanayinin Anadolu’ya dengeli şekilde yayılması amaçlanıyor.

DEPREMLERE KARŞI RİSK DURUMLARININ TESPİT EDİLECEK

Ayrıca, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illerinde bulunan 77 OSB’nin yanı sıra büyük sanayi tesisleri, ulaşım ve enerji altyapısı açısından kritik görülen altyapıların, depremlere karşı durumlarının tespit edilmesine yönelik bir çalışma başlatıldı. Ortaya çıkacak veriler ışığında, sanayi bölgeleri planlamasında yer seçimi açısından dikkate alınması gereken hususları içeren bir rehber hazırlanacak. Bu çalışma Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanemi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürütülecek.

Öte yandan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülen bir başka çalışma ile Kayseri, Sivas ve Yozgat gibi illerin üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor, Aynı proje ile sanayi yapısının güçlendirilmesi ve bölgenin ulusal lojistik ağlara entegre edilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştirildi.

45 İL FAY HATTINDA

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) üç ay önce yayınladığı diri fay hatları raporunda tehlikeye dikkat çekmişti. Buna göre, 45 il ve 110 ilçe aktif fay hattı üzerinde yer alıyor. Uzunluğu 1.200 kilometre olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, 24 şehrin merkezinden geçiyor. Bu hatta 7 ve üzeri büyüklüğünde depreme sebep olabilecek faylar bulunuyor. Batı Anadolu Fay Hattı ise Muğla, Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli gibi büyük şehirleri içine alıyor. İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkâri, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt, Türkiye'nin en riskli illeri. İzmir; Star Rafineri, Aliağa Tüpraş, Petkim, İzmir Demir Çelik gibi sanayi devlerini barındırıyor. İzmir'den 40, Manisa'dan 23, Denizli'den 10, Balıkesir'den 5 firma 500 dev sanayi kuruluşu arasında bulunuyor. Fay üstünde kurulu Bursa, Türkiye'nin en çok OSB bulunan ili. En büyük sanayi kuruluşlarının 79'u da birinci deprem bölgesinde yer alan Kocaeli'de bulunuyor. Bursa'da bu rakam 37. İstanbul da ikinci deprem bölgesinde. OSB sayısında Bursa'dan sonra gelen Tekirdağ, ikinci derece deprem riski taşıyor. Karabük Demir Çelik'e evsahipliği yapan Karabük en riskli illerden. Adana, Kahramanmaraş, Eskişehir ve Samsun ikinci derece deprem riski taşıyor. Deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan şehirler ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.

