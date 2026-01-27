Alacak verecek kavgası kamerada! Ev bastılar, taşla ve bıçakla saldırdılar

Kategoriler
Hatay'ın Antakya ilçesinde alacak verecek tartışması sonrası yabancı uyruklu 2 kişi, yabancı uyruklu başka bir kişinin evini bastı. Alacak verecek tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslardan birinin taşlı ve bıçaklı saldırısıyla ev sahibi yaralandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken. mahalle sakinlerinin polise haber vermesinin ardından evi basan kişiler motosikletle olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı.