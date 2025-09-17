Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Real Madrid Marsilya maç skoru ne? Arda Güler'li Madrid 10 kişi kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin başlangıç haftasında Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Fransız temsilcisi Marsilya'yı 2-1 yenilgiye uğrattı.

Real Madrid Marsilya maç skoru ne? Arda Güler'li Madrid 10 kişi kazandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 00:34
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 00:34

, UEFA 'nin ilk haftasında Fransız takımı 'yı seyircisinin önünde ağırladı.

Eflatun beyazlı ekip, 1-0 geriye düşmesine ve 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 2-1’lik zaferle ayrılmayı başardı.

Xabi Alonso'nun futbolcularına 3 puanı getiren golleri, 29. ve 81. dakikalarda penaltıdan kaydetti.

Marsilya'nın ise tek golünü 22. dakikada Weah buldu.

Dani Carvajal dakika 72’de kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Real Madrid Marsilya maç skoru ne? Arda Güler’li Madrid 10 kişi kazandı

Maça ilk 11’de başlayan milli oyuncumuz , Real Madrid adına 73 dakika sahada kaldı ve yerini Asencio’ya bıraktı.

Devler Ligi’nin gelecek haftasında Real Madrid, Kazakistan temsilcisi Kayrat Almaty’nin misafiri olacak. Marsilya ise Ajax ile sahasında karşılaşacak.

#şampiyonlar ligi
#real madrid
#arda güler
#kylian mbappe
#marsilya
#Aktüel
