Real Madrid Marsilya maç skoru ne? Arda Güler’li Madrid 10 kişi kazandı

İstanbul
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fransız takımı Marsilya'yı seyircisinin önünde ağırladı.
Eflatun beyazlı ekip, 1-0 geriye düşmesine ve 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 2-1’lik zaferle ayrılmayı başardı.
Xabi Alonso'nun futbolcularına 3 puanı getiren golleri, 29. ve 81. dakikalarda Kylian Mbappe penaltıdan kaydetti.
Marsilya'nın ise tek golünü 22. dakikada Weah buldu.
Dani Carvajal dakika 72’de kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Maça ilk 11’de başlayan milli oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid adına 73 dakika sahada kaldı ve yerini Asencio’ya bıraktı.
Devler Ligi’nin gelecek haftasında Real Madrid, Kazakistan temsilcisi Kayrat Almaty’nin misafiri olacak. Marsilya ise Ajax ile sahasında karşılaşacak.