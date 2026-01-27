İngiltere Başbakanı Starmer, 'gözlüklü Macron' ile dalga geçti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gözündeki rahatsızlık nedeniyle Davos'taki konuşmasını bile güneş gözlüğüyle yapması dillere düşmesine neden oldu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, verdiği bir röportaj sırasında güneş gözlüklerini taktı ve Fransızca 'merhaba' anlamına gelen 'Bonjour' dedi.

Daha sonra Starmer, TikTok paylaşımında Macron’u etiketledi ve pilot tipi gözlükleri popülerleştiren yapımlardan biri olan Top Gun filmine atıf yaparak “Talk to me, Goose / Konuş benimle, Goose” notunu düştü.