Maç sonrası taraftarlar birbirine girdi! Kulüp başkanın kolu kavgada kırıldı

Küçükçekmece'de, U15 süper amatör ligde mücadele eden iki takımın taraftarları arasında maçın ardından büyük bir kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden kulüp başkanının kolu kırılırken, yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı.

U15 Süper Amatör Ligde mücadele eden İstanbul Balkanspor ile Yarımburgaz Spor hafta sonu Küçükçekmece Kemal Aktaş Stadında karşı karşıya geldi. Maç sırasında taraftarlar önce tartılmaya başladı ardından olay küfürleşmeye döndü. Maçın sona ermesiyle tansiyon yükselirken, iki külünün taraftarı kavga etmeye başladı. Sokağa taşan kavgada taraflar birbirine acımasızca vururken kavgada Yarımburgaz Spor Kulüp Başkanı Recai Şaz'ın kolu kırıldı, toplamda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Öte yandan yumruklu ve tekmeli kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

