Doktor oğlu öldüresiye darp etmişti: Hafize Gönül Gümüş’ten acı haber

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelmişti. 2 yıldır yatalak olan Hafize Gönül Gümüş'ün 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., eve girince korkunç bir manzarayla karşılaşmıştı.

KANLAR İÇİNDE BULDU

Gümüş'ü kanlar içinde yerde göre kadın, hemen durumu sağlı ekiplerine bildirdi. yardım talep etti. Yatalak kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilip tedavi altına alınmıştı.

Yaşlı kadının darp edildiğini tespit eden ekipler, dairenin içinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hafize Gönül Gümüş'ün 37 yaşındaki oğlu Mehmet Gümüş tarafından dövüldüğü görüldü.

2 SAAT BOYUNCA İŞKENCE ETMİŞTİ!

"Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyen Mehmet Gümüş'ün 2 saat boyunca annesini darp etti. Aldığı darbelerin ardından "Allah" diye feryat eden kadının, çektiği acıya rağmen hiçbir şey yapamayıp yüzünü korumaya çalışması ise görüntüleri izleyenlerin yüreğini dağlamıştı.

ACI HABER GELDİ

Yeni Asır'ın aktardığı bilgilere göre; Hafize Gönül Gümüş hastanedeki tedavisinin ardından 3 Eylül'de huzurevine sevk edildi. Denizli'deki bir huzurevine yerleştirilen Hafize Nine'den acı haber geldi. 60 yaşındaki talihsiz kadının dün sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.