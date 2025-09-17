Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Doktor oğlu öldüresiye darp etmişti: Hafize Gönül Gümüş’ten acı haber

Denizli’de 37 yaşındaki şizofreni hastası Mehmet Gümüş'ün annesi Hafize Gönül Gümüş’ü öldüresiye darp ettiği görüntüler izleyenleri dehşete düşürmüştü.... Cani oğlunun elinden kurtarılan ve huzur evine yerleştirilen yaşlı kadından acı haber geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Yeni Asır
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 09:59

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelmişti. 2 yıldır yatalak olan Hafize Gönül Gümüş'ün 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., eve girince korkunç bir manzarayla karşılaşmıştı.

Doktor oğlu öldüresiye darp etmişti: Hafize Gönül Gümüş’ten acı haber

KANLAR İÇİNDE BULDU

Gümüş'ü kanlar içinde yerde göre kadın, hemen durumu sağlı ekiplerine bildirdi. yardım talep etti. Yatalak kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilip tedavi altına alınmıştı.

Doktor oğlu öldüresiye darp etmişti: Hafize Gönül Gümüş’ten acı haber

Yaşlı kadının edildiğini tespit eden ekipler, dairenin içinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hafize Gönül Gümüş'ün 37 yaşındaki oğlu Mehmet Gümüş tarafından dövüldüğü görüldü.

Doktor oğlu öldüresiye darp etmişti: Hafize Gönül Gümüş’ten acı haber

2 SAAT BOYUNCA İŞKENCE ETMİŞTİ!

"Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyen Mehmet Gümüş'ün 2 saat boyunca annesini darp etti. Aldığı darbelerin ardından "Allah" diye feryat eden kadının, çektiği acıya rağmen hiçbir şey yapamayıp yüzünü korumaya çalışması ise görüntüleri izleyenlerin yüreğini dağlamıştı.

Doktor oğlu öldüresiye darp etmişti: Hafize Gönül Gümüş’ten acı haber

ACI HABER GELDİ

Yeni Asır'ın aktardığı bilgilere göre; Hafize Gönül Gümüş hastanedeki tedavisinin ardından 3 Eylül'de huzurevine sevk edildi. Denizli'deki bir huzurevine yerleştirilen Hafize Nine'den acı haber geldi. 60 yaşındaki talihsiz kadının dün sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

Doktor oğlu öldüresiye darp etmişti: Hafize Gönül Gümüş’ten acı haber
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mahalleyi kötü kokular sardı! Eve giren ekipler hayrete düştü: Tam 3 kamyon çöp çıktı
Adana'da korkunç infaz! Evinin önünde katledildi
ETİKETLER
#şiddet
#darp
#öldürme
#huzurevi
#Velinaye Yoksunluğu
#Anne Oğlu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.