Mahalleyi kötü kokular sardı! Eve giren ekipler hayrete düştü: Tam 3 kamyon çöp çıktı

Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde komşular mahallede bulunan bir evden kötü kokular yükseldiğini ekiplere ihbar etti. Uzun süredir çevreyi rahatsız eden kokuların kaynağını öğrenmek için devreye giren ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Eve giren ekipler saatlerce çalışma yaptı.

3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Temizlik çalışmasında, kapıdan adım atacak yer kalmayacak şekilde yığılmış çöpler olduğu görüldü. Ekipler gün boyu süren çalışmada tonlarca çöpü 3 kamyona yükleyip tahliye etti. Mahalle sakinleri, uzun zamandır bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

PSİKOLOJİK SIKINTILARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Evde yaşayan kişinin psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.