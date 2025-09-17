Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Mahalleyi kötü kokular sardı! Eve giren ekipler hayrete düştü: Tam 3 kamyon çöp çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evden gelen kötü kokular üzerine komşular ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Evden tam 3 kamyon çöp çıkarıldı. Görüntüler şaşkına çevirdi.

Mahalleyi kötü kokular sardı! Eve giren ekipler hayrete düştü: Tam 3 kamyon çöp çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
09:26
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
09:26

Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde komşular mahallede bulunan bir evden kötü kokular yükseldiğini ekiplere ihbar etti. Uzun süredir çevreyi rahatsız eden kokuların kaynağını öğrenmek için devreye giren ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Eve giren ekipler saatlerce çalışma yaptı.

Mahalleyi kötü kokular sardı! Eve giren ekipler hayrete düştü: Tam 3 kamyon çöp çıktı

3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Temizlik çalışmasında, kapıdan adım atacak yer kalmayacak şekilde yığılmış çöpler olduğu görüldü. Ekipler gün boyu süren çalışmada tonlarca çöpü 3 kamyona yükleyip tahliye etti. sakinleri, uzun zamandır bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

Mahalleyi kötü kokular sardı! Eve giren ekipler hayrete düştü: Tam 3 kamyon çöp çıktı

PSİKOLOJİK SIKINTILARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Evde yaşayan kişinin psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalleyi kötü kokular sardı! Eve giren ekipler hayrete düştü: Tam 3 kamyon çöp çıktı
ETİKETLER
#çöp
#psikolojik sorunlar
#hijyen
#Mahalle
#Toplumla İletişim
#Yaşam
