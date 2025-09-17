Adana'da korkunç infaz! Evinin önünde katledildi

Adana Seyhan ilçesinde meydana gelen korkunç olay gece 03.30 sıralarında meydana geldi. Ziyapaşa Mahallesi'nde ikamet eden Eser Barış kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan sağlık görevlileri Eser Barış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Barış’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.