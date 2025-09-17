Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

TEKNOFEST 2025’e yoğun ilgi! Türkiye Gençlik standı ilk günden dolu taştı

Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan Teknofest, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. 17-21 Eylül tarihleri arasında büyük bir heyecanla gerçekleştirilecek olan festivale katılım oldukça yüksek seviyeyle başladı. İhlas Holding bünyesinde yer alan tgrthaber.com, TGRT Haber, Türkiye Gençlik, , İDA E Sports ve XTG Spor gibi markaların bulunduğu standlarda vatandaşın yoğun ilgisi ilk günden başladı. Çeşitli içerikleri ile adından söz ettirmeyi başaran Türkiye Gençlik standında da eşi benzeri görülmemiş yoğunluk görüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 14:54

T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13. kez düzenlenecek olan dünyanın en büyük havacılık, ve teknoloji festivali , ilk günden binlerce ziyaretçi ağırlarken İhlas Holding bünyesinde yer alan Türkiye Gençlik kısa sürede adından söz ettirmeyi başarırken bugün gerçekleşen TEKNOFEST 2025 festivalinde de standında yoğun ilgi görmeyi başardı.

TEKNOFEST 2025 TÜRKİYE GENÇLİK STADINDA YOĞUN İLGİ

Hava gösterilerinden konserlere, eğitici atölyelerden bilim şovlarına kadar birçok etkinliğin yapıldığı TEKNOFEST 2025, 17 Eylül itibarıyla kapılarını açarken , Türkiye Gençlik, XTG Spor da kendi standını açarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İlk günden yoğun ilgi gösterilen Teknofest 2025'in dikkat çeken standlarından biri ise Türkiye Gençlik oldu.

TEKNOFEST 2025’e yoğun ilgi! Türkiye Gençlik standı ilk günden dolu taştı

Kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran ve geniş kitleye hakim olan Türkiye Gençlik, farklı ve özgün içerikleri ile gençlerin nabzını tutmaya devam ediyor. İçerikleri ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye Gençlik bu sene de Teknofest festivalinde standını açtı. Türkiye Gençlik standına gösterilen yoğun ilgi saat geçtikçe artarken ilk günden eşi benzeri görülmemiş yoğunluk yaşandı. Çeşitli hediyelerin verildiği ve etkinliklerin yapıldığı Teknofest Türkiye Gençlik stadı, 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

TEKNOFEST 2025’e yoğun ilgi! Türkiye Gençlik standı ilk günden dolu taştı

TEKNOFEST'TE TGRT HABER RÜZGARI

T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13. kez düzenlenecek olan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST bu sene 17 Eylül itibarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başlarken 21 Eylül'e kadar her gün çeşitli etkinlikler ile Teknofest stadında yerini alacak. TGRT Haber standına gösterilen ilgi ilk günden zirveye ulaşmayı başardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te müjdeyi verdi! NSosyal'den sonra Küre geliyor
TEKNOFEST’te elektrikli araçların final heyecanı başladı
Solotürk, Teknofest'te nefes kesen gösterisiyle damga vurdu! İzleyenlerin büyük beğenisini topladı
ETİKETLER
#tgrt haber
#teknofest
#uzay
#festival
#havaçılık
#Türkiye Gençlik Zirvesi
#Teknologi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.