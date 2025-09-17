TEKNOFEST 2025’e yoğun ilgi! Türkiye Gençlik standı ilk günden dolu taştı

T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13. kez düzenlenecek olan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ilk günden binlerce ziyaretçi ağırlarken İhlas Holding bünyesinde yer alan Türkiye Gençlik kısa sürede adından söz ettirmeyi başarırken bugün gerçekleşen TEKNOFEST 2025 festivalinde de standında yoğun ilgi görmeyi başardı.

TEKNOFEST 2025 TÜRKİYE GENÇLİK STADINDA YOĞUN İLGİ

Hava gösterilerinden konserlere, eğitici atölyelerden bilim şovlarına kadar birçok etkinliğin yapıldığı TEKNOFEST 2025, 17 Eylül itibarıyla kapılarını açarken TGRT Haber, Türkiye Gençlik, XTG Spor da kendi standını açarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İlk günden yoğun ilgi gösterilen Teknofest 2025'in dikkat çeken standlarından biri ise Türkiye Gençlik oldu.

Kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran ve geniş kitleye hakim olan Türkiye Gençlik, farklı ve özgün içerikleri ile gençlerin nabzını tutmaya devam ediyor. İçerikleri ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye Gençlik bu sene de Teknofest festivalinde standını açtı. Türkiye Gençlik standına gösterilen yoğun ilgi saat geçtikçe artarken ilk günden eşi benzeri görülmemiş yoğunluk yaşandı. Çeşitli hediyelerin verildiği ve etkinliklerin yapıldığı Teknofest Türkiye Gençlik stadı, 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

TEKNOFEST'TE TGRT HABER RÜZGARI

T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13. kez düzenlenecek olan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST bu sene 17 Eylül itibarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başlarken 21 Eylül'e kadar her gün çeşitli etkinlikler ile Teknofest stadında yerini alacak. TGRT Haber standına gösterilen ilgi ilk günden zirveye ulaşmayı başardı.