Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Hayat Sitesi 16 kişiye mezar olmuştu! Kolonları inceltirken böyle gizlemiş!

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenerek yıkılan Hayat Sitesi'nde enkaza götüren sebepler ortaya çıktı. Kolonların bilerek inceltilirken vatandaşlardan nasıl gizlendiği ifadelerde yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 19:07
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 19:09

Malatya'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan ve 16 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı Hayat Sitesi'ne ilişkin davanın sekizinci duruşması yapıldı.

Hayat Sitesi 16 kişiye mezar olmuştu! Kolonları inceltirken böyle gizlemiş!


Malatya 1. 'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıkların avukatları ile müşteki avukatları katıldı. Duruşmada, Hayat Sitesi'nde ikamet eden Fariz Karaaslan tanık olarak dinlendi.

Hayat Sitesi 16 kişiye mezar olmuştu! Kolonları inceltirken böyle gizlemiş!

"KOLONLARI İNCELTTİ GÖRÜLMESİN DİYE SİYAH BEZLE KAPATTI"

SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden duruşmaya katılan tanık Karaaslan, blok altında bulunan iş yerinde yapılan tadilatların yaklaşık üç ay sürdüğünü belirtti. Karaaslan, "Kolonların inceltildiğini ve beton parçalarının dışarı çıkarıldığını gördük. sırasında dükkan etrafı siyah bezle kapatılıyordu" dedi.

Hayat Sitesi 16 kişiye mezar olmuştu! Kolonları inceltirken böyle gizlemiş!

"DÜKKANI KAPANIR DİYE KORKMUŞ"

Tanık Karaaslan, 2020 Elazığ depremi sonrası bina kolonlarının durumunun incelenmesi amacıyla karot numunesi alınması için bina sakinlerinden para toplandığını, ancak iş yeri sahibinin buna karşı çıktığını iddia ederek, "Binada bir sorun çıkarsa dükkanım kapanır diye korkmuş" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, S.S. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma dosyasının örneğinin mahkemeye gönderilmesine, ayrıca binanın bulunduğu yere ilişkin genel etüt raporlarının ilgili kurumlardan istenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adıyaman depremi sonrası Naci Görür orayı işaret etti! 'Deprem küçük ama...'
ETİKETLER
#yıkım
#tadilat
#ağır ceza mahkemesi
#Malatya Depremi
#Hayat Sitesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.