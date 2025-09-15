Beşiktaş erteleme maçları ne zaman? 1. ve 3. hafta karşılaşmaları ertelenmişti

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi eleme turu karşılaşmalarından dolayı Süper Lig'in 1. ve 3. haftası kapsamında oynayacağı mücadeleler ertelenmişti. Siyah-beyazlılar 1. haftada Kayserispor ile 2. haftada ise Konyaspor ile karşı karşıya gelecekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Beşiktaş'ın erteleme maçları ne zaman oynayacağı açıklandı.

BEŞİKTAŞ ERTELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 1. haftası kapsamında oynayacağı Kayserispor erteleme maçı 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Karşılaşma RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın henüz canlı yayın bilgileri ve hakem kadrosu ise açıklanmadı.

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında oynayacağı Konyaspor erteleme maçı ise 22 Ekim 2025 Çarşamba saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ ERTELEME MAÇINDA HANGİ FUTBOLCULAR OYNAMAYACAK?

Beşiktaş'ın Kayserispor erteleme maçında bazı yeni transferler kadroda yer almayacak. Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Taylan Bulut, Vaclav Cerny, El-Bilal Toure ve Cengiz Ünder bu tarihten sonra kadroya katıldığı için forma giyemeyecekler.

Konyaspor karşılaşmasında ise bu futbolcular arasında Taylan Bulut ve Rıdvan Yılmaz forma giyebilecek.