Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş erteleme maçları ne zaman? 1. ve 3. hafta karşılaşmaları ertelenmişti

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 1. ve 3. haftası kapsamında oynayacağı Kayserispor ve Konyaspor karşılaşmaları ertelenmişti. Avrupa elemelerinden dolayı ertelenen maçların tarihi TFF tarafından duyuruldu. Taraftarlar tarafından Beşiktaş erteleme maçları ne zaman olduğu merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş erteleme maçları ne zaman? 1. ve 3. hafta karşılaşmaları ertelenmişti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 11:32

'ın ve Konferans Ligi eleme turu karşılaşmalarından dolayı 'in 1. ve 3. haftası kapsamında oynayacağı mücadeleler ertelenmişti. Siyah-beyazlılar 1. haftada ile 2. haftada ise ile karşı karşıya gelecekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Beşiktaş'ın erteleme maçları ne zaman oynayacağı açıklandı.

Beşiktaş erteleme maçları ne zaman? 1. ve 3. hafta karşılaşmaları ertelenmişti

BEŞİKTAŞ ERTELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 1. haftası kapsamında oynayacağı Kayserispor erteleme maçı 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Karşılaşma RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın henüz canlı yayın bilgileri ve hakem kadrosu ise açıklanmadı.

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında oynayacağı Konyaspor erteleme maçı ise 22 Ekim 2025 Çarşamba saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş erteleme maçları ne zaman? 1. ve 3. hafta karşılaşmaları ertelenmişti

BEŞİKTAŞ ERTELEME MAÇINDA HANGİ FUTBOLCULAR OYNAMAYACAK?

Beşiktaş'ın Kayserispor erteleme maçında bazı yeni transferler kadroda yer almayacak. Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Taylan Bulut, Vaclav Cerny, El-Bilal Toure ve Cengiz Ünder bu tarihten sonra kadroya katıldığı için forma giyemeyecekler.

Konyaspor karşılaşmasında ise bu futbolcular arasında Taylan Bulut ve Rıdvan Yılmaz forma giyebilecek.

ETİKETLER
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
#UEFA Konferans Ligi
#süper lig
#konyaspor
#kayserispor
#Erteleme Maçları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.