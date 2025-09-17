Menü Kapat
Batman'daki aile katliamında yürek yakan detay! Çocuklara da acımamışlar

Batman'ın Beşiri ilçesinde anne, baba ve iki çocuklarının bulunduğu araca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. 4 kişinin öldüğü korkunç katliamın detayları ortaya çıktı. Aileye pusu kuran canilerin 9 yaşındaki Elanur ve 6 yaşındaki Akın'ı kaçmaya çalışırken öldürdükleri öğrenildi. İşte vahşetin detayları...

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 08:10
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 08:17

Batman'daki aile katliamında yürek yakan detay! Çocuklara da acımamışlar

ÇOCULAR KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRMÜŞLER

Sabah'ın haberine göre, köy yakınlarında pusu kuran saldırganlar, araç geldiği sırada Şanlı ailesini çapraz ateş altına aldı. Açılan ilk ateşin ardından araçta, Elanur ve Akın araçtan inip kaçmaya çalıştıkları ileri sürüldü.

Batman'daki aile katliamında yürek yakan detay! Çocuklara da acımamışlar

VAHŞETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Bu sırada saldırganlar, kaçmaya çalışan iki kardeşi de gözlerini kırpmadan ve acımasızca öldürdüler. Arazi ve kız kaçırmadan kaynaklı bir aileyi acımasızca katleden saldırganların, otomatik silahlara ait 2 şarjör kullandıkları öğrenildi.

Batman'daki aile katliamında yürek yakan detay! Çocuklara da acımamışlar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cinayet planlarını yazdığı notlar kan dondurdu! Caniden pes dedirten savunma
Selin Angun cinayetinde korkunç detay: Önüne mermi atıp, tehdit etmiş! Selin'in babasından yürek yakan sözler
ETİKETLER
#cinayet
#silah saldırısı
#batman
#aile
#infaz
#Pusu
#Yaşam
