Batman'daki aile katliamında yürek yakan detay! Çocuklara da acımamışlar

Batman'ın Beşiri ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, baba Mehmet Şanlı, eşi Takibe Şanlı, çocukları 9 yaşındaki Elanur Şanlı ve 5 yaşındaki Akıncan Şanlı'nın bulunduğu aracı hedef aldı. Aileye pusu kuran caniler aracı uzun namlulu silahlarla taradı. Kan gölüne dönen araçta bulunan tüm aile fertleri hayatını kaybetti. Kan donduran vahşet ile ilgili soruşturma başlatılırken, olayın detayları ortaya çıktı.

ÇOCULAR KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRMÜŞLER

Sabah'ın haberine göre, köy yakınlarında pusu kuran saldırganlar, araç geldiği sırada Şanlı ailesini çapraz ateş altına aldı. Açılan ilk ateşin ardından araçta, Elanur ve Akın araçtan inip kaçmaya çalıştıkları ileri sürüldü.

VAHŞETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Bu sırada saldırganlar, kaçmaya çalışan iki kardeşi de gözlerini kırpmadan ve acımasızca öldürdüler. Arazi ve kız kaçırmadan kaynaklı bir aileyi acımasızca katleden saldırganların, otomatik silahlara ait 2 şarjör kullandıkları öğrenildi.