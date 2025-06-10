Ağır istihbarat darbesi: İsrail'e ait gizli nükleer belgelerini ele geçiren İran detayları açıkladı

İsrail'e ait gizli nükleer faaliyetlerine dair binlerce belgeyi ele geçirdiğini açıklayan İran, detaylarını da paylaştı. İran, belgelerde, İsrail'in gizli nükleer projeleri, silahları ile bu projelerde görev alan yöneticiler, yetkililer ve bilim insanlarının isim, kimlik, fotoğraf ve adres bilgilerinin yer aldığını belirtti.

İran İstihbarat Bakanlığı, İsrail'e ait içerisinde gizli nükleer faaliyetlere dair stratejik ve hassas bilgilerin de bulunduğu binlerce belgeyle ilgili yeni bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ele geçirilen belgeler arasında İsrail'in gizli nükleer projeleri, silahları ile bu projelerde görev alan yöneticiler, yetkililer ve bilim insanlarının isim, kimlik, fotoğraf ve adres bilgilerinin yer aldığı ifade edildi.

''SİYONİST REJİME AĞIR DARBE''

İsrail'in istihbarat alanında yenilgiye uğradığı ifade edilen açıklamada, "İstihbarat Bakanlığı'nda görev yapan kahramanlarımız, benzersiz bir operasyonla Siyonist rejime ağır bir darbe indirdi. Çok gizli ve önemli belgelerin ele geçirilmesi amaçlanan bu tarihi operasyon, sıkı güvenlik önlemleri altında planlandı ve büyük miktarda belge başarıyla ülkemize getirildi. Operasyona katılan herkes sağ salim üslerine döndü" denildi.

BELGELER HALKLA PAYLAŞILACAK

Açıklamada, "Belgeler hem farklı konuları kapsıyor hem de stratejik, pratik ve bilimsel açıdan çok değerli. Belgelerin bazıları Siyonist rejimin yasa dışı ve gizli nükleer silah programları hakkında bilgi içeriyor. Diğer bölümler ise askeri ve füze programları ile hem sivil hem askeri amaçlı bilimsel projelere dair teknik belgeler ve bu projelerde çalışan yöneticiler, yetkililer ve bilim insanlarının isim, kimlik, fotoğraf ve adres bilgilerini içeriyor. Ayrıca rejimin sadece kendi vatandaşlarını değil, başka ülkelerden araştırmacıları da kullandığı tespit edildi. Bu belgelerin bir kısmı halkla paylaşılacak, bilimsel sonuçları ilgili kurumlara sunulacak, bazıları ise silahlı kuvvetlerimize veya dost ülkelere ve anti-Siyonist gruplara verilecek" ifadeleri kullanıldı.

''ABD VE AB GİZLİ PROGRAMA DESTEK VERİYOR''

Açıklamada ayrıca ABD ve Avrupa ülkelerinin İsrail'in gizli nükleer projelerine destek verdiği belirtilerek, "ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, Siyonist rejimin silahlanma projelerinde destekçi, iş birlikçi ve müteahhit rolünü üstlenmiş, buna rağmen İran'ı nükleer programla ilgili yalanlarla suçlamışlardır. Siyonist rejim, emperyalistlerin sessizliği ve desteğiyle yıllardır tehlikeli bir nükleer yol izlerken İran, barışçıl nükleer enerji kullanımını hedeflemesine ve nükleer silah yapmayı açıkça reddetmesine rağmen en ağır baskılara maruz kalmaktadır" denildi.

İRAN BELGELERİ ELE GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İran devlet televizyonu 7 Haziran'da İranlı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran İstihbarat birimlerinin İsrail'in nükleer faaliyetlerine ilişkin stratejik ve hassas bilgiler içeren binlerce belgeyi ele geçirdiğini öne sürmüştü. Haberde, söz konusu belgelerin güvenli şekilde ülkeye nakledildiğini belirtilmişti. İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ise ele geçirilen belgeler arasında nükleer tesislerle ilgili bilgilerin yanı sıra İsrail'in ABD, Avrupa ve diğer ülkelerle ilişkilerini içeren belgelerin de bulunduğunu belirtmiş ve söz konusu belgelerin İran'ın savunma gücünü artıracak öneme sahip olduğunu ifade etmişti.

Son olarak İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından dün yayınlanan bildiride, "Siyonist rejimin İran'ın nükleer tesislerine yönelik muhtemel bir saldırısı durumunda bu saldırıya anında karşı tarafın gizli nükleer tesislerini hedef alan bir misillemeyle yanıt verilecektir" ifadelerine yer verilmişti.