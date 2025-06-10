Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Ağır istihbarat darbesi: İsrail'e ait gizli nükleer belgelerini ele geçiren İran detayları açıkladı

İsrail'e ait gizli nükleer faaliyetlerine dair binlerce belgeyi ele geçirdiğini açıklayan İran, detaylarını da paylaştı. İran, belgelerde, İsrail'in gizli nükleer projeleri, silahları ile bu projelerde görev alan yöneticiler, yetkililer ve bilim insanlarının isim, kimlik, fotoğraf ve adres bilgilerinin yer aldığını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ağır istihbarat darbesi: İsrail'e ait gizli nükleer belgelerini ele geçiren İran detayları açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 17:20

İran İstihbarat Bakanlığı, İsrail'e ait içerisinde gizli nükleer faaliyetlere dair stratejik ve hassas bilgilerin de bulunduğu binlerce belgeyle ilgili yeni bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ele geçirilen belgeler arasında İsrail'in gizli nükleer projeleri, silahları ile bu projelerde görev alan yöneticiler, yetkililer ve bilim insanlarının isim, kimlik, fotoğraf ve adres bilgilerinin yer aldığı ifade edildi.

Ağır istihbarat darbesi: İsrail'e ait gizli nükleer belgelerini ele geçiren İran detayları açıkladı

''SİYONİST REJİME AĞIR DARBE''

İsrail'in istihbarat alanında yenilgiye uğradığı ifade edilen açıklamada, "İstihbarat Bakanlığı'nda görev yapan kahramanlarımız, benzersiz bir operasyonla Siyonist rejime ağır bir darbe indirdi. Çok gizli ve önemli belgelerin ele geçirilmesi amaçlanan bu tarihi operasyon, sıkı güvenlik önlemleri altında planlandı ve büyük miktarda belge başarıyla ülkemize getirildi. Operasyona katılan herkes sağ salim üslerine döndü" denildi.

Ağır istihbarat darbesi: İsrail'e ait gizli nükleer belgelerini ele geçiren İran detayları açıkladı

BELGELER HALKLA PAYLAŞILACAK

Açıklamada, "Belgeler hem farklı konuları kapsıyor hem de stratejik, pratik ve bilimsel açıdan çok değerli. Belgelerin bazıları Siyonist rejimin yasa dışı ve gizli nükleer silah programları hakkında bilgi içeriyor. Diğer bölümler ise askeri ve füze programları ile hem sivil hem askeri amaçlı bilimsel projelere dair teknik belgeler ve bu projelerde çalışan yöneticiler, yetkililer ve bilim insanlarının isim, kimlik, fotoğraf ve adres bilgilerini içeriyor. Ayrıca rejimin sadece kendi vatandaşlarını değil, başka ülkelerden araştırmacıları da kullandığı tespit edildi. Bu belgelerin bir kısmı halkla paylaşılacak, bilimsel sonuçları ilgili kurumlara sunulacak, bazıları ise silahlı kuvvetlerimize veya dost ülkelere ve anti-Siyonist gruplara verilecek" ifadeleri kullanıldı.

Ağır istihbarat darbesi: İsrail'e ait gizli nükleer belgelerini ele geçiren İran detayları açıkladı

''ABD VE AB GİZLİ PROGRAMA DESTEK VERİYOR''

Açıklamada ayrıca ABD ve Avrupa ülkelerinin İsrail'in gizli nükleer projelerine destek verdiği belirtilerek, "ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, Siyonist rejimin silahlanma projelerinde destekçi, iş birlikçi ve müteahhit rolünü üstlenmiş, buna rağmen İran'ı nükleer programla ilgili yalanlarla suçlamışlardır. Siyonist rejim, emperyalistlerin sessizliği ve desteğiyle yıllardır tehlikeli bir nükleer yol izlerken İran, barışçıl nükleer enerji kullanımını hedeflemesine ve nükleer silah yapmayı açıkça reddetmesine rağmen en ağır baskılara maruz kalmaktadır" denildi.

Ağır istihbarat darbesi: İsrail'e ait gizli nükleer belgelerini ele geçiren İran detayları açıkladı

İRAN BELGELERİ ELE GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İran devlet televizyonu 7 Haziran'da İranlı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran İstihbarat birimlerinin İsrail'in nükleer faaliyetlerine ilişkin stratejik ve hassas bilgiler içeren binlerce belgeyi ele geçirdiğini öne sürmüştü. Haberde, söz konusu belgelerin güvenli şekilde ülkeye nakledildiğini belirtilmişti. İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ise ele geçirilen belgeler arasında nükleer tesislerle ilgili bilgilerin yanı sıra İsrail'in ABD, Avrupa ve diğer ülkelerle ilişkilerini içeren belgelerin de bulunduğunu belirtmiş ve söz konusu belgelerin İran'ın savunma gücünü artıracak öneme sahip olduğunu ifade etmişti.
Son olarak İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından dün yayınlanan bildiride, "Siyonist rejimin İran'ın nükleer tesislerine yönelik muhtemel bir saldırısı durumunda bu saldırıya anında karşı tarafın gizli nükleer tesislerini hedef alan bir misillemeyle yanıt verilecektir" ifadelerine yer verilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD lideri Trump açıkladı: Gazze ateşkes müzakerelerinde sürpriz ülke
İsrail kendi büyükelçisini yalanladı: Ukraya'ya Patriot verilmedi
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.