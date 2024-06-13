Ağzındaki ağrılı yaraların sebebi elektronik sigara çıktı!

13 Haziran 2024 16:31 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 16:42

53 yıllık gizem çözüldü! İçindeki 5 kişiyle beraber kaybolan uçağa ne olduğu anlaşıldı

53 yıllık gizem çözüldü! İçindeki 5 kişiyle beraber kaybolan uçağa ne olduğu anlaşıldı

Uzmanların sıklıkla zararlarına dikkat çektiği elektronik sigara, Endonezya'da yaşayan bir kadının ağzında ülserin meydana gelmesine neden oldu. Bandung'da yaşayan 22 yaşındaki genç kadının ağzında yaralar çıkmaya başladı. Yaralar, zamanla kabuklanmaya ardından çatlayan, kanayan ağrılı lezyona dönüştü. Son olarak ise sadece ağzında çıkan yaralar, yanaklarına, diline yayıldı.

ELEKTRONİK SİGARA ÜLSERE NEDEN OLDU

Yarlar artık dayanılmaz, ağrılı bir hal alınca genç kadın, doktora başvurdu. Doktorlar ilk olarak uçuk testi yaptı fakat test negatif çıktı. Kadına elektronik sigara kullanıp kullanmadığı sorulduğunda ise bir senedir kullandığını söyledi.

Doktorlar, aktif bir elektronik sigara kullanıcısı olan kadının elektronik sigaraya karşı alerjik reaksiyon gösterdiğini ve ülsere neden olduğunu tespit etti.

Teşhis konulmasının ardından 1 hafta boyunca tedavi gören kadının zamanla iyileşti, yaraları kayboldu.

Başına gelenlerin ardından genç kadın, elektronik sigara kullanmayı bıraktığını açıkladı.