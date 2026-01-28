Ahmed Şara kritik görüşme için Moskova'ya ayak bastı! Kremlin'den açıklama geldi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya ziyaret gerçekleştirdi. Şara'nın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği bildirildi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Lider değişikliğinin ardından Suriye ile ilişkiler aktif şekilde gelişiyor" ifadesi yer aldı.

Öte yandan Kremlin, ikili görüşmenin konu başlıklarını, "Putin, Suriye lideri ile ekonomik iş birliğini ve bölgedeki durumu görüşecek. Şara ile görüşmede, Rus askerlerinin Suriye'deki geleceği ele alınacak" ifadeleriyle açıkladı.

