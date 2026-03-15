Ailesi tarafından tacize uğradığını açıklamıştı! İsrailli Bakan Orit Strock'un kızı Shoshana Strock evinde ölü bulundu

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Orit Strock'un, annesi ve babası dahil tüm ailesi hakkında ağır cinsel istismar suçlamalarında bulunan 34 yaşındaki kızı Shoshana Strock, kuzeydeki evinde ölü bulundu. İsrail polisi, geçtiğimiz yıl büyük bir gizlilik kararıyla yürütülen istismar soruşturmasının ardından gelen bu şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi.

Ailesi tarafından tacize uğradığını açıklamıştı! İsrailli Bakan Orit Strock'un kızı Shoshana Strock evinde ölü bulundu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 18:09
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 18:09

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, polis, Shoshana Strock'un ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Bakan Strock, ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ailesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu duyurarak geçen yıl polise şikayette bulunan 34 yaşındaki kızının ölüm haberini duyurdu.

Ailesi tarafından tacize uğradığını açıklamıştı! İsrailli Bakan Orit Strock'un kızı Shoshana Strock evinde ölü bulundu

İSRAİLLİ BAKAN STROCK FACEBOOK'TAN DUYURDU

Bakan Strock, kızının şüpheli ölümünü, "Sevgili kızımız Shoshana'nın vefatını büyük bir acıyla bildiriyorum.” ifadeleriyle duyurdu.

İsrailli bakanın kızının, geçen yıl ebeveynleri hakkında cinsel istismar suçlamasıyla polise şikayette bulunduğu ortaya çıkmış, soruşturmaya ilişkin basına yayın getirilmişti.

Ailesi tarafından tacize uğradığını açıklamıştı! İsrailli Bakan Orit Strock'un kızı Shoshana Strock evinde ölü bulundu

BAKAN ANNESİ, BABASI VE ERKEK KARDEŞİNİN TACİZE UĞRADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Shoshana Strock sosyal medyada paylaşımlarında, bakan olan annesi, babası ve bir erkek kardeşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylemişti.​​​​​​​

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail'i kendi silahlarıyla vurdular! Hamas, israil ordusunu imha etti
İran'dan dikkat çeken ABD ve İsrail uyarısı: 11 Eylül gibi bir saldırıyı üzerimize yıkacaklar!
