İran'dan dikkat çeken ABD ve İsrail uyarısı: 11 Eylül gibi bir saldırıyı üzerimize yıkacaklar!

ABD ve İsrail'in saldırıları 16. günde de devam ederken İran'ın da çevre ülkelere misillemeleri sürüyor. Zaman zaman İran, çevre ülkelere yapılan bazı saldırılarla hiçbir bağlantısı olmadığını öne sürüyor. İsrail ve ABD'nin, çevre ülkelere saldırılar yaptığını ve sorumluluğu İran'ın üzerine bıraktıklarını belirten İran'dan bu kez daha dikkat çeken bir iddia geldi.

''SALDIRIDAN İRAN'I SORUMLU TUTACAKLAR''

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, İran’ın sorumlu tutulacağı bir saldırı planlandığını öne sürdü.

Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Epstein ağının kalan üyelerinin, 11 Eylül’e benzer bir olay düzenleyerek bunun sorumluluğunu İran’a yüklemek için bir komplo hazırladıklarını duydum. İran bu tür terör planlarına temelden karşıdır ve ABD halkıyla herhangi bir savaşı yoktur. Biz, ABD ve İsrail tarafından başlatılan saldırganlığa karşı ülkemizi savunuyoruz. İran, saldırganlara bir ders vermek için dimdik durmaktadır" ifadelerini kullandı.

''SUUDİ ARABİSTAN'A İHA SALDIRISIYLA BAĞLANTIMIZ YOK''

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suudi Arabistan'ın Riyad ve ülkenin doğu bölgelerine insansız hava aracı saldırısıyla ilgili olmadığını, ve Suudi Arabistan yönetimine saldırıların kaynağını araştırma çağrısında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan, Riyad ve Şarkiye'ye 10 insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini ve bunların imha edildiğini duyurdu. Bu saldırının İran ile hiçbir bağlantısı yoktur ve Suudi hükümeti saldırıların kaynağını araştırmalıdır."

Suudi Arabistan, dün gece başkent Riyad ve ülkenin doğu bölgesinde 13 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurmuştu.

İmha edilen İHA'ların geldikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmemişti.