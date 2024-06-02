Ailesinden 8 kişiyi baltayla katletti! 10 yaşındaki yaralı çocuk olası cinayetleri durdurdu

02 Haziran 2024 12:09 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 12:29

Hindistan'da 22 yaşındaki Dinesh Saryam, korkunç bir aile katliamı gerçekleştirdi. Çocuklarını, eşini ve ebeveynlerini olmak üzere toplamda 8 kişiyi baltayla katletti ardından ise intihar etti.

YARALI ÇOCUK OLASI CİNAYETLERİ DURDURDU

Yerel güvenlik, katliamdan yaralı olmasına rağmen 10 yaşındaki bir çocuğun kaçıp kurtulduğunu ve cinayetleri haber verdiğini açıkladı. Polis, köyün giriş çıkışlarını kaparak kordon altına aldı.

YAKALANMASAYDI DAHA FAZLA KİŞİYİ ÖLDÜRECEKTİ

Cansız bedenler bir evin farklı farklı odalarında bulundu. Polis Müfettişi Manish Khatri, ailesini katleden Saryam'ın yakalanmasaydı amcasının evine gideceğini orada da dehşet saçacağını söyledi.

Polis, Saryam'ın katliamı yaparken uyuşturucu etkisi altında olduğunu iddiasını araştırıyor.

KATİLİN ABLASI KONUŞTU

Aile üyeleri için toplu cenaze töreni düzenlenirken katilin ablası Asha Bai, kardeşinin son zamanlarda huzursuz göründüğünü, davranışlarının ise olumsuz yönde değiştiğini anlattı.

Yetkililer, cinayetleri duyuran cesur çocuk da dahil olmak üzere, geride kalan aile üyelerine tazminat verileceğini duyuruldu.