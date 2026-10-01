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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 16:15

Akaryakıt fiyatları komşu ülkeyi karıştırdı: Korna eylemi yapıp hükümetten para istediler

Dünyada artan akaryakıt fiyatları Yunanistan'da gerilime yol açtı. Yunanistan'da balıkçılar yakıt krizi sebebiyle tekne ve kayıklarda kornalı eylem yaparak hükümetten para istedi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 16:15

Bölgesel çatışmalar sebebiyle devam eden artışları ’da krize neden oldu. Yunanistan'da balıkçılar, artan yakıt maliyetleri ve sektörde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle iş bırakma eylemi düzenledi.

KAYIKÇILAR EYLEME ÇIKTI

Yunan basınında yer alan haberlere göre, kıyı balıkçılığı, gırgır ve trol teknelerinde çalışan balıkçıların katıldığı eylem kapsamında 'te onlarca balıkçı teknesi Termaikos Körfezi'ne açıldı.

Balıkçılar, teknelerinde meşale yakıp korna çalarak artan yakıt maliyetlerini protesto etti.

HÜKÜMETTEN PARA İSTEDİLER

Selanikli balıkçılar, hükümetten denizcilikte kullanılan yakıt için litre başına 50-55 sent destek talep ederek, bu yönde bir düzenleme yapılmaması halinde iş bırakma eylemini süresiz sürdüreceklerini açıkladı.

Eylem kapsamında Atina yakınlarındaki Keratsini Balık Hali'nde de onlarca balıkçı çalıştırmadıkları teknelerinin önünde toplanarak sektörün yaşadığı sorunlara dikkati çekti.

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ETİKETLER
#yunanistan
#akaryakıt
#Selanik
#Termaikos Körfezi
#Keratsini Balık Hali
#Dünya
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