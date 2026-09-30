Akaryakıta ÖTV zammı! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre, 1 Ekim 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda ÖTV kaynaklı 3,60 TL’lik (KDV dahil) fiyat artışı gerçekleşecek.

Motorindeki artışın yanı sıra otogaz (LPG) grubunda da ÖTV kaynaklı 1,45 TL’lik (KDV dahil) fiyat artışı gerçekleşti. 1 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olacak bu zam da doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıyacak.



Gece yarısı öncesi 10 büyükşehirde güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ise şöyle şekillendi:

