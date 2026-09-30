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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 16:23

Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi turizmi: Biletler 3 bin 600 dolardan satılıyor

Ağrı Dağı eteklerindeki Hazreti Nuh'un gemisi olduğu iddia edilen oluşum son günlerde dünya gündeminden düşmüyor. Geminin varlığı henüz kesin olarak kanıtlanmamasına rağmen, bölgeyi görmek isteyenlere 3 bin 600 dolardan (Bugünkü piyasayla 176.463 TL) tur bileti satılıyor.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi turizmi: Biletler 3 bin 600 dolardan satılıyor
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 16:23

Nuh’un Gemisi efsanesi tarih boyunca insanların en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. Geminin ’nda olduğuna ilişkin söylentilerin ardından bilim insanları da bu konuda yoğun çalışmalar gerçekleştirdi.

HABERİN ÖZETİ

Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi turizmi: Biletler 3 bin 600 dolardan satılıyor

Bilgi Okunma süresi 47 saniyeye düşürüldü.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki gemi biçimli oluşumda 5 ülkeden 20 bilim insanının katılımıyla yürütülen Nuh'un Gemisi araştırmasında yeni veriler elde edilirken, bölgeye yönelik ticari turlar da düzenlenmektedir.
Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığında Mayıs 2026'da başlatılan projede, Telçeker ve Üzengili köyleri arasındaki alanda drone, yeni nesil radar ve karotlu sondajla 90 gün süren saha çalışması yapıldı.
Oluşumdan yaklaşık bin toprak numunesi alınırken, Proje Başkan Yardımcısı Andrew Jones sondajlarda yapının yekpare kaya değil, tamamen toprak olduğunu ve yüzeyin altında organik, kapkara bir toprak tespit edildiğini belirtti.
Ekip başkanı Prof. Dr. Cenker Atila, Nuh'un Gemisi'nin yüzde 100 kanıtlandığı iddialarının tam gerçeği yansıtmadığını, ancak insanı hayrete düşüren verilere ulaştıklarını ve bunların bilimsel yayınlarla açıklanacağını bildirdi.
Henüz kesin bir delil bulunmamasına karşın bölgeye 3 bin 600 dolar karşılığında 12 günlük turlar düzenlendiği aktarıldı.
Turu satan internet sitesinde, araştırmayı yürüten Prof. Dr. Cenker Atila tarafından şirketle iş birliği içinde araştırma yapıldığını belirten üniversite antetli bir yazıya 'resmi yetkilendirme yazısı' olarak yer verildiği ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 47 saniyeye düşürüldü.

5 ÜLKEDEN 20 BİLİM İNSANI AĞRI’DA NUH’UN GEMİSİNİ ARIYOR

Son olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığında Mayıs 2026'de Nuh'un Gemisi Araştırma Projesi başlatıldı. Beş ülkeden yaklaşık 20 bilim insanının görev aldığı projede, Doğubayazıt ilçesine bağlı Telçeker ve Üzengili köyleri arasındaki gemi biçimli oluşumda yaklaşık 90 gün süren saha çalışmaları gerçekleştirildi.

Bölgede gerçekleştirilen araştırmada, drone ile arazinin güncel yapısı modellenirken, yeni nesil radar sistemiyle de yüzeyin altı tarandı. Oluşumun farklı noktalarından yaklaşık bin toprak numunesi alınarak laboratuvarlarda incelenmek üzere gönderildi. Ayrıca karotlu sondaj çalışmaları gerçekleştirildi.

Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi turizmi: Biletler 3 bin 600 dolardan satılıyor

YEKPARE KAYA KÜTLESİ EN ÖNEMLİ BULGULARDAN

Projede başkan yardımcısı olarak görev alan Andrew Jones, araştırmanın bu sezonki en önemli bulgularından birinin oluşumun yekpare bir kaya kütlesinden meydana gelmediğinin görülmesi olduğunu söyledi.

Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi turizmi: Biletler 3 bin 600 dolardan satılıyor

Jones, karotlu sondaj sırasında sürekli toprak numunesi elde edildiğini belirterek, "Bazı kişiler buranın doğal bir oluşum olduğunu, yekpare bir kaya olduğunu ve milyonlarca yıl içerisinde aşınarak gemi şeklini aldığını öne sürüyordu. Ancak sondajla elde ettiğimiz en büyük bulgu, yapının tamamen toprak olduğudur. Alanda bazı büyük kaya blokları var fakat karot makinesi sürekli toprak numuneleri çıkardı." dedi.

“TESTLERLE ORTAYA KOYACAĞIZ”

Elde edilen verilerin henüz kesin bir sonuca işaret etmediğini vurgulayan Jones, şöyle devam etti:

Bu doğal bir oluşum da olabilir, insan yapımı bir yapı da olabilir. Şu anda yaptığımız şey, bunu bilimsel yöntemlerle araştırmak. Yerin derinliklerinden aldığımız toprak örnekleri üzerinde çalışmalar yürütüyoruz.

Yüzeyin altında oldukça zenginleşmiş, organik, kapkara bir toprak gördük. Bunun çürümüş ahşap ya da insan faaliyetine dair bir kanıt olup olmadığını testlerle ortaya koyacağız."

“İNSANI HAYRETE DÜŞÜREN VERİLERE ULAŞTIK”

Durupınar Formasyonu (Nuh'un Gemisi) Araştırma Projesi'ni yürüten ekibin başkanı Cenker Atila ise geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından çalışmalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bazı sosyal medya platformlarında "Nuh'un Gemisi yüzde 100 kanıtlandı" gibi paylaşımlar bulunduğunu belirten Atila "Bu tam doğru sonuçları yansıtmasa da bu araştırma sürecinde çok çok önemli ve ilginç sonuçlara ulaştık. Toprak analiz süreci hala devam ediyor. Şimdilik yüzde 100 sonuca ulaşmasak da insanı hayrete düşüren verilere ulaştık. Bunlar kısa süre içinde bilimsel kitap ve makale olarak yayınlanacaktır." dedi.

 

Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi turizmi: Biletler 3 bin 600 dolardan satılıyor

12 GÜNLÜK TUR DÜZENLENİYOR

Ortada kesin bir delil olmamasına rağmen tur firmaları “Nuh'un gemisi” turları düzenliyor. Bu turların 12 günlük olanı 3 bin 600 dolar. Tur kapmasında Ağrı Dağı'ndaki Durupınar oluşumu ve bölgede “İncil'de adı geçen yerler” sunuluyor. 3 bin 600 dolarlık tur kapsamında İshak Paşa Sarayı, Van Kalesi ve müzesi, Urfa ve Göbeklitepe gibi yerler var. Gezideki birçok yerin İncil ile ilgisi bilinmiyor.

TURU SATAN SİTEDE RESMİ EVRAKA YER VERİLDİ

Tur pazarlaması yapılan sitede “resmi” bir evraka da yer veriliyor. Bu evrak, Profesör Doktor Cenker Atila, yani araştırmayı yürüten Türk ekibinin başı tarafından ilgilisine kaleme alınmış bir yazı. Üniversitenin resmi antetli yazısında, turu düzenleyen şirketin internet adresi de belirtilerek, “iş birliği içinde araştırma yapıldığı” ifade ediliyor.

Profesör Atila, kendi kaleme aldığı mektubunda, yine kendisinin araştırmanın başı olduğunu belirtiyor. Yazıda, araştırmanın Türk resmi kurumları tarafından desteklendiği de ayrıca vurgulanıyor. Tur sitesinin bu mektubun altına “resmi yetkilendirme yazısı” gibi bir ifade koyması da dikkat çekiyor.

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#Ağrı Dağı
#Nuh'un Gemisi
#Cenker Atila
#Durupınar Formasyonu
#Andrew Jones
#Gündem
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