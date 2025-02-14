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 | Berkay Alptekin

Akdeniz'de gemi kazası! ABD uçak gemisi 'Beşiktaş' adlı gemiyle çarpıştı

ABD Donanmasına ait USS Harry S. Truman adlı uçak gemisi Akdeniz sularında kaza geçirdi. Yapılan açıklamaya göre Mısır açıklarında olan USS Harry S. adlı uçak gemisi, Beşiktaş-M adlı yük gemisiyle çarpıştı.

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Akdeniz'de gemi kazası! ABD uçak gemisi 'Beşiktaş' adlı gemiyle çarpıştı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 09:37

Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında ABD Donanmasına ait USS Harry S. Truman adlı uçak gemisi, dün Beşiktaş-M adlı yük gemisiyle çarpıştı. Donanma tarafından yapılan açıklamada, "Çarpışma Harry S. Truman'ı tehlikeye atmamış olup, herhangi bir su baskını ya da yaralanma rapor edilmedi. İtici güç sistemleri etkilenmemiştir, güvenli ve istikrarlı bir durumdadır. Olay soruşturma altındadır" ifadelerine yer verildi.

HUSİLER'E KARŞI KIZILDENİZ'DE GÖREV YAPIYOR

USS Harry S. Truman, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından ticari ve askeri gemilere yönelik başlatılan saldırıları engelleme misyonunun bir parçası olarak geçtiğimiz sene aralık ayından bu yana Kızıldeniz'de görev yapıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

BESIKTAS-M gemisi kimin?
BESIKTAS-M (IMO 9291365, MMSI 355801000) gemisi 2003 yılında inşa edilmiş olan ve halen Panama bayrağı altında bulunan bir Bulk Carrier gemisidir.
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