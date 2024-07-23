Akılalmaz olay! Baş ağrısı şikayetiyle gitti, kafasından tam 77 iğne çıktı

23 Temmuz 2024 12:00 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 12:16

Hindistan'da hayretlere düşüren olay Odisha eyaletinde meydana geldi.

19 yaşındaki genç kız şiddetli baş ağrısı şikayetiyle eyaletin Bhima Bhoi Tıp Fakültesi ve Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAFASINDA İĞNE BULUNDU

Yapılan tarama sonucu kafasına gömülü çok sayıda iğne olduğunu ortaya çıkarıldı.

İlk başta 7 iğnenin çıkarılmasına rağmen durumunda iyileşme olmadı ve bu nedenle başka bir hastaneye sevk edildi.

Burada gerçekleştirilen iki ameliyat sırasında 70 iğne daha çıkarıldı.

TEDAVİ AMACIYLA BATIRDIĞI TESPİT EDİLDİ

Ameliyat sabah 2 civarında başladı ve bir buçuk saat sürdü. İğnelerin hiçbirinin kemiklere saplanmadığı belirtilirken yumuşak doku kanamalarına neden olduğu aktarıldı.

The New Indian Express'in haberine göre; Genç kız gözlem altına alınırken yetkililer, kadının psikolojik sorunları olmadığını ifade etti.

Kadının kafasına iğnelerin neden batırıldığının henüz netlik kazanmazken, "büyüden kurtarmak için tedavi" amacıyla kafasına düzinelerce iğne batırıldığı aktarıldı.

İşlemi gerçekleştirdiği iddia edilen adam ise polis tarafından tutuklandı.