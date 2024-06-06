Akıl sağlığı kötüye gittiği iddia edilen Biden olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı

06 Haziran 2024 17:14 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 17:15

Rus lider Putin'den Türkiye ekonomisi için uyarı: Kazancından çok kaybı olur

Rus lider Putin'den Türkiye ekonomisi için uyarı: Kazancından çok kaybı olur

ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa ziyareti sırasında Colleville-sur-Mer kentindeki ABD mezarlığında, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü nedeniyle anma töreni yapıldı.

Törenden paylaşılan görüntülere göre, Biden, var olmayan bir sandalyenin önünde durduğunu zannederek oturmaya çalıştı.

Sosyal medyada da yayılan görüntülere dair bazı kullanıcılar Biden’ın yaşı ve sağlık durumuna yönelik eleştirel yorumlarda bulundu.

''BIDEN'IN AKIL SAĞLIĞI İYİ DEĞİL''

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD'de zaman zaman tartışılan 'Joe Biden'ın akıl sağlığı' yeniden masaya yatırılmıştı. ABD basınından Wall Street Journal'a açıklamalarda bulunan üst düzey yetkililer, Biden'ın durumunun gittikçe daha da kötü olduğunu söylemişti.

Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'den 45'i aşkın üst düzey yetkili, Biden'ın konuşurken birçok şeyi karıştırdığını, durumunun hiç de iyi olmadığını anlatmıştı. Zaten gaflarıyla sıklıkla anılan Başkan'ın artık daha sık hata yaptığını, bazen toplantının tam da ortasında donup kaldığını, duyulamayacak seviyede konuştuğu belirtilmişti.

''KENDİ POLİTİKALARINI BİLE HATIRLAMAKTA ZORLANIYOR''

ABD'li bir yetkili, onun yanında rahat hissetmenin mümkün olmadığını, bir toplantıda Biden'ın çok yavaş hareket ettiğini, katılımcıların elini sıkmasının 10 dakika sürdüğünü anlatmıştı.

Biden'ın konuşması sırasında sık sık yardımcılarına döndüğünü ve diğer yetkililere söz verdiğini de kaydeden kaynaklar, Başkan'ın birçok ismi unuttuğunu ya da karıştırdığını, kendi politikalarını da hatırlamakta zorlandığını aktarmıştı.

SÜREKLİ NOTLARA BAKIYOR

Biden'ın önemli siyasi konulara dair ayrıntıları hatırlamakta zorlandığı ve çoğunlukla yardımcılarının hazırladığı notlara bakmak zorunda olduğu kaydedilmişti.

'ABD tarihinin en yaşlı Başkanı' olarak tarihe geçen 81 yaşındaki Biden, bir toplantıda kendisi için özellikle belirtilip, yazılmış notları okumasıyla bir skandala imza atmıştı. Notlarda "Odaya gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin. Oturacaksın, 2 dakika brifing vereceksin. Katılımcılara teşekkür edeceksin, odadan çıkacaksın" yazıyordu.