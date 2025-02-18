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 | Berrak Arican

Akılalmaz 'meydan okuma' öldürdü: Kelebek kalıntılarını suyla karıştırıp kendine enjekte etti!

Brezilya'nın Planalto şehrinde, 14 yaşındaki Davi Nunes Moreira, sosyal medya platformunda gördüğü tuhaf bir meydan okumaya katıldı. Davi, bir kelebeğin kalıntılarını suyla karıştırarak bacağına enjekte etti. Ardından septik şoka giren çocuk kurtarılamadı.

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Akılalmaz 'meydan okuma' öldürdü: Kelebek kalıntılarını suyla karıştırıp kendine enjekte etti!
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 16:58

Sosyal medya platformlarındaki tehlikeli meydan okumalar bir çocuğun daha ölümüne neden oldu. Brezilya'da 14 yaşındaki Davi Nunes Moreira, babasına oyun oynarken kendini yaraladığını söyledi fakat gerçek bambaşka çıktı. Durumu kötüleşen Davi, bir eczaneye gitti ve ölü bir kelebeği suyla karıştırıp bacağına enjekte ettiğini anlattı.

VÜCUDU SEPTİK ŞOKA GİRDİ

Davi'nin durumu daha da kötüye gitti ve septik şoka girerek hayatını kaybetti. Polis, Davi'nin ölümünün ardından soruşturma başlattı, çocuğa tam otopsi yapılacağını açıkladı. Davi'nin ölüm sebebinin enjekte ettiği karışım nedeniyle oluşan toksinlerle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Ayrıca polis, Davi'nin yaptığı karışımı kendine enjekte etmesinin bir sosyal medya meydan okuması olup olmadığını da araştırıyor.

Brezilya basınına göre, Davi'nin babası, oğlunun kendine enjekte etmek için kullandığı sırıngayı ise yastığının altında buldu.

Öte yandan Sao Paulo Üniversitesi Zooloji Müzesi Müdürü ve kelebek uzmanı Profesör Marcelo Duarte, "Kelebeklerin karmaşık bir biyolojisi var ve vücutlarında bulunan sıvıların insanlar için toksik olup olmadığı henüz derinlemesine incelenmedi." dedi.

BU BİR MEYDAN OKUMA MIYDI?

Davi'nin bir deney yaptığı veya bir internet mücadelesine katıldığı yönündeki spekülasyonlar hakkında yorum yapan Gabriel Moreth ise konuya ilişkin şu yorumu yaptı:

''Bu nesil karmaşık ve çok fazla bakıma ihtiyaç duyuyorlar. Çevrimiçi olarak birçok şeye inanıyorlar, meydan okumalara, videolara...''

Sıkça Sorulan Sorular

Kelebekler zehirli mi?
Monarch kelebeklerinin tırtıl olarak beslendiği ipek otu aslında zehirli bir toksindir ve vücutlarında depolanır. Monarch kelebeğinin tadının yırtıcılar için bu kadar kötü olmasının nedeni budur, ancak uzmanlar bu toksinlerin miktarının insan sağlığı için ciddi bir risk oluşturacak kadar az olduğunu hemen belirtmişlerdir.
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