Köpek balığıyla fotoğraf çekmek isterken hayatı karardı! İki elini de kaybetti

Turks ve Caicos Adaları'nda korkunç bir olay meydana geldi. Kanadalı bir turist kadın şnorkelli dalış yaptığı sırada gördüğü köpek balığının fotoğrafını çekmek istedi. Hayvanla etkileşime girmeye çalışan turist, köpek balığı tarafından ısırıldı.

Turks ve Caicos Adaları'nın Çevre ve Kıyı Kaynakları Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "55 yaşındaki Kanadalı bir kadın, Providenciales açıklarında şnorkelli dalış yaparken fotoğraf çekmek için sığ sulardan hayvanla etkileşime girmeye çalıştı" ifadelerine yer verildi.

İKİ ELİ DE KESİLDİ

Turistin kollarını çenesiyle sıkıştıran köpek balığından kurtarılan kadının iki eli de kesildi. Turistin bir kolu bileğinin altından, diğer kolu ise ön kolunun yarısına kadar kesilmek zorunda kaldı. Ek tedavi için Kanada'ya geri gönderildi.

Yetkililer, saldıran köpek balığının türünün henüz belirlenmediğini ancak bir boğa köpek balığı olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.