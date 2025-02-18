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 | Berkay Alptekin

Köpek balığıyla fotoğraf çekmek isterken hayatı karardı! İki elini de kaybetti

Turks ve Caicos Adaları'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kanadalı 55 yaşındaki bir turist, sığ sularda yüzerken gördüğü köpek balığıyla fotoğraf çekmek istedi. Hayvanla etkileşime giren kadın, köpek balığının ısırması sonucu iki elini de kaybetti.

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Köpek balığıyla fotoğraf çekmek isterken hayatı karardı! İki elini de kaybetti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 12:18

Turks ve Caicos Adaları'nda korkunç bir olay meydana geldi. Kanadalı bir turist kadın şnorkelli dalış yaptığı sırada gördüğü köpek balığının fotoğrafını çekmek istedi. Hayvanla etkileşime girmeye çalışan turist, köpek balığı tarafından ısırıldı.

Turks ve Caicos Adaları'nın Çevre ve Kıyı Kaynakları Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "55 yaşındaki Kanadalı bir kadın, Providenciales açıklarında şnorkelli dalış yaparken fotoğraf çekmek için sığ sulardan hayvanla etkileşime girmeye çalıştı" ifadelerine yer verildi.

İKİ ELİ DE KESİLDİ

Turistin kollarını çenesiyle sıkıştıran köpek balığından kurtarılan kadının iki eli de kesildi. Turistin bir kolu bileğinin altından, diğer kolu ise ön kolunun yarısına kadar kesilmek zorunda kaldı. Ek tedavi için Kanada'ya geri gönderildi.

Yetkililer, saldıran köpek balığının türünün henüz belirlenmediğini ancak bir boğa köpek balığı olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

En tehlikeli köpek balığı türü hangisidir?
Büyük beyaz köpek balığı (Carcharodon carcharias), 57 ölüm dahil olmak üzere toplam 354 saldırıyla insanlara en çok saldıran köpek balığı listesinde başı çekiyor.
ETİKETLER
#turizm
#kanada
#köpek balığı saldırısı
#deniz kazası
#Turks Ve Caicos Adaları
#Şnorkelli Dalış
#Hayvan Saldırısı
#Boğa Köpek Balığı
#Dünya
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