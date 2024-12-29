Köpek balığı, turisti paramparça etti! Denize girmek yasaklandı

29 Aralık 2024 17:49 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 17:49

Mısır’da yine bir köpek balığı dehşet saçtı. Marsa Alam’da denize giren iki turist, köpek balığının saldırısına uğradı. Turistlerden birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Köpek balığı saldırısından bu kez kurtulamadı! Vahşi canavar genci parçalayarak öldürdü

Köpek balığı saldırısından bu kez kurtulamadı! Vahşi canavar genci parçalayarak öldürdü

Mısır'ın tatil beldesi Marsa Alam’da gerçekleşen köpek balığı saldırısında bir turist hayatını kaybetti. Aynı köpekbalığının saldırdığı bir diğer turist ise yaralandı.

DENİZE GİRMEK 2 GÜN BOYUNCA YASAKLANDI

Turistlerin hangi ülkeden geldiklerine ilişkin bir bilgi verilmezken, iskeleden denize girişlerin yarından itibaren iki gün boyunca yasaklandığı açıklandı.

YÜZME ALANININ DIŞINA ÇIKMIŞLAR

Mısır​ Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırının Marsa Alam'ın kuzeyindeki iskelelerin yakınında belirlenen yüzme alanlarının dışında yer alan derin sularda meydana geldiğini belirtildi.

BU SALDIRI İLK DEĞİL

Öte yandan 2023 Haziran ayında aynı bölgede bir kaplan köpek balığı saldırısında bir Rus turist hayatını kaybetmiş, geçtiğimiz ay bir turist teknesinin alabora olması sonucu da dört kişi ölmüştü.