Akıllara durgunluk veren olay: 17 yaşında kayboldu 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

16 May 2024 10:13 - Güncelleme : 16 May 2024 11:12

Cezayir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 17 yaşındayken kaybolan ve öldüğü düşünülen Omar bin Omran, 27 yıl sonra komşusunun samanla dolu bodrum katında canlı olarak bulundu. Şimdilerde 45 yaşında olan Omran'ın ailesi, kendisinin Cezayir hükümeti ile çeşitli İslamcı isyancı gruplar arasındaki iç savaş sırasında öldüğünü düşündüklerini söyledi.

YALNIZ YAŞAYAN BİR MEMUR ZORLA TUTTU

Yetkililer, 27 yıl boyunca Omran'ın bodrum katında zorla tutulduğunu, 61 yaşındaki bir adamın tutuklandığını açıkladılar. Şüphelinin yalnız yaşayan bir memur olduğu belirtildi.

Omar'ın ailesi ise kayıplara karışmasıyla beraber Onar'ın köpeğinin, kendisini kaçırdığı iddia edilen kişinin kapısının önünde uzun bir süre beklediğini hatırladılar.

KARDEŞİNİN PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKARDI

Cezayir televizyonlarındaki haberlere göre, 61 yaşındaki şüpheli erkek kardeşi ile bir miras kavgası içindeydi. Yaşanan bir tartışamadan sonra kardeşi sosyal medya hesabından adamın bir kaçırma olayına karıştığına dair paylaşımlar yaptı.

Kurbanın ailesi paylaşımları görünce polise ihbarda bulundu. Polisin evine baskın düzenlediği adam kaçmaya çalıştı ancak yakalanarak gözaltına alındı.

''ANNESİ YAKININDA OLDUĞUNU BİLMEDEN ÖLDÜ''

Cezayir televizyon kanalı Bilad'a konuşan bir komşu: "Omar'ın zavallı annesi, Omar esaret altındayken, başına ne geldiğini bilmeden, bunca zaman onun gerçekten yakınında olduğunu bilmeden öldü" diye konuştu.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.