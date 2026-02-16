Akıllara durgunluk veren olay: 82 yaşındaki kadın, annesinin cesedini senelerce evde sakladı

Almanya'da akıllara durgunluk bir olay gün yüzüne çıktı. 82 yaşındaki bir kadın, hayatını kaybeden annesinin cesedini evin bodrum katında mumyalanmış olarak senelerce sakladı. Bu sayede annesinin emekli maaşını almaya devam etti.

EVE KİMSEYİ SOKMUYORDU

Yaşadıkları evde komşularıyla iletişimini çok aza indiren, kimsenin eve girmesine izin vermeyen kadının dolandırıcılığı ölen annesinin 103 yaşına girmesiyle ortaya çıktı.

103 YAŞINI TEBRİK ETMEK İSTERKEN TRAJEDİ ORTAYA ÇIKTI

Ruhmannsfelden kasabasının belediye başkanı Werner Troiber, 103 yaşına giren kasaba sakinini tebrik etmek ve hediye vermek istedi. Ancak komşularının da 10 yıldır görmediklerini söylediği kadını ziyaret edemedi. Yaşlı kadının ölmüş olabileceği şüphesiyle artan ihbarları değerlendiren polis, evde arama yaptı. Polis aramasında 103 yaşındaki kadının cesedi evinin bodrum katında mumyalanmış bir şekilde bulundu.

82 YAŞINDAKİ KADIN İÇİN SORUŞTURMA

Yapılan otopside kadının ölüm zamanı ve nedeni belirlenemedi. Annesinin ölümünü yetkililere bildirmeyen ve emekli maaşını almayan devam eden 82 yaşındaki kadın hakkında ise dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.